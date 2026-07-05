Durante una conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin reiteró que las fuerzas rusas continuarán su ofensiva en el este de Ucrania. El diálogo también abordó el conflicto, la próxima cumbre de la OTAN y las relaciones entre Moscú y Washington.

La guerra en Ucrania volvió a colocarse en el centro de la agenda internacional luego de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuviera una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que reafirmó que Moscú mantiene como objetivo consolidar el control total de la región del Donbás.

Aunque el contacto entre ambos mandatarios se realizó en el marco de la conmemoración por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el conflicto armado fue uno de los principales temas de la conversación, en un momento en que la ofensiva rusa continúa avanzando sobre el este del territorio ucraniano.

De acuerdo con información difundida por el Kremlin a través del asesor presidencial Yuri Ushakov, Putin aseguró que las operaciones militares seguirán hasta lograr el dominio completo del Donbás, una región estratégica integrada principalmente por las provincias de Donetsk y Lugansk, escenario de intensos combates desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El gobierno ruso sostiene que sus tropas mantienen avances constantes sobre posiciones consideradas clave para las fuerzas ucranianas, mientras insiste en que la situación en el frente favorece a Moscú.

Durante la conversación, el mandatario ruso también cuestionó la evaluación que, según su gobierno, mantienen Ucrania y varios países europeos respecto al desarrollo de la guerra.

Desde Moscú se acusó a Kiev y a sus aliados occidentales de buscar prolongar el conflicto mediante el respaldo militar y financiero, mientras Rusia reiteró que continúa abierta a una salida política, siempre que se contemplen las condiciones que considera fundamentales para alcanzar un acuerdo.

El intercambio entre Putin y Trump se produce apenas unos días antes de la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), donde la guerra en Ucrania será uno de los temas prioritarios para los países aliados.

Analistas consideran que las recientes declaraciones del presidente ruso podrían influir en las discusiones sobre el apoyo militar a Ucrania y en la estrategia que Occidente adoptará frente a la evolución del conflicto.

Además de la situación en Ucrania, ambos líderes abordaron asuntos relacionados con la relación bilateral entre Rusia y Estados Unidos.

Según la versión oficial del Kremlin, coincidieron en la importancia de mantener canales de comunicación abiertos tanto en temas políticos y de seguridad como en asuntos económicos, pese a las profundas diferencias que persisten entre ambas potencias.

La conversación, que se prolongó por más de una hora, representa uno de los contactos de más alto nivel entre ambos gobiernos en lo que va del año y refleja que, pese a las tensiones internacionales, el diálogo diplomático continúa siendo un elemento relevante en el escenario geopolítico.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas