San Pedro (¿o Tlaloc?) se empeñó a fondo, el sábado 4, en echarle a perder el “mejor” 4 de julio en los 250 años de independencia de Estados Unidos, si nos atenemos a la grandilocuencia pedestre del plutócrata que ganó 2 200 millones de dólares en 17 meses de despachar en la Casa Blanca; mermando, además, el poderío de Estados Unidos, aunque él jura y perjura todo lo contrario, pero los dueños del imperio de las barras y las estrellas no comparten el optimismo del administrador Donald John Trump.

Resulta que el acto oficial comenzó una hora después de lo previsto y tras una caótica evacuación de los asistentes por una tormenta eléctrica, la policía se abalanzó sobre los grupos de seguidores del magnate que se negaban a desalojar el lugar.

“Las tormentas traen buena suerte a cualquier ocasión. ¡Además, hacen que los eventos sean un poco más emocionantes!”, juró Donald John tras prometer que daría su discurso en el National Mall “pase lo que pase, no me importa si son las dos de la mañana”. Al inicio del acto oficial agradeció a las 150 000 personas que regresaron luego de que, según afirmó, 370 mil habían sido evacuadas. Y por la mañana, fue suspendido el desfile del Día de la Independencia en Washington “debido al calor extremo”, con temperaturas hasta de 39 grados centígrados. Los dioses están encabritados con el fundamentalista Donaldo Juan.

En agudo contraste, millones de ciudadanos iraníes se concentraron en Teherán para dar inicio a los funerales de una semana para despedir a su guía espiritual ayatola Ali Jamenei; asesinado por órdenes de Trump y su hijo putativo Benjamin Netanyahu, junto a cuatro de sus familiares, incluidas una nietecita y la esposa de Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor de Alí.

Pero la bestia apocalíptica alardeó que con un disparo podría “eliminar” a todos los dirigentes políticos y militares del país islámico reunidos en la ceremonia, y juró que no atacará porque “entonces no tendríamos con quién negociar”. Muy tarde, pero aprende que no todo se arregla a “trumpetadas” como le aconsejan los asesores Marco Rubio y el marido de Ivanka Trump.

Sin embargo, el Ministerio de Inteligencia de Irán informó el sábado 4 que fueron desarticulados “cuatro grupos terroristas y separatistas organizados, vinculados a los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel”, en el sureste del país; dos terroristas fueron abatidos y 10 detenidos. Discurso trumpista y terca realidad completamente divorciados.

No deja de llamar la atención el despliegue retórico anticomunista del ultraconservador y señalado pedófilo, cuando reiteró: “no queremos comunistas en nuestro país”. Durante su discurso por los 250 años de independencia de USA, insistió en los comentarios que hizo la víspera en el acto celebrado en el Monte Rushmond, donde aseguró que “radicales y extremistas” (¿DSA?) amenazan la identidad nacional. Para este fundamentalista cualquier disidencia hacia su gobierno es sinónimo de comunismo sin tener la menor idea de que como formación económica y social jamás existió, sólo como partido político y corriente ideológica.

Pero como voraz hombre de negocios que es, el marido de la enriquecida yugoslava Melania, en su reciente visita a Pekín suplicó al presidente Xi la compra de productos, bienes y servicios a Estados Unidos; o bien las negociaciones comerciales de julio del año pasado con los comunistas que gobiernan la República Socialista de Vietnam. De lengua me como un plato y la de Trump es larguísima y viperina.

Acuse de recibo

De “Kurt Hackbarth @KurtHackbarth. 1 jul. Las caras de los presentadores anoche en CNN al confirmar que el tercer diputado federal en una semana perdió su elección primaria ante un/a candidato/a de los Socialistas Democráticos de América (DSA). Los tres derrotados, apoyados por Israel/AIPAC”. (…) “¡Por la paz en el mundo! (Benjamin) Netanyahu continúa su campaña militar, de ocupación de los territorios palestinos en Gaza y Cisjordania, y del sur del Líbano. Nadie lo puede detener. (Donald) Trump sigue enriqueciéndose junto a su familia, con negocios y propiedades en muchos países del mundo. Randall Kennedy, profesor de la Escuela de Derecho de Harvard: ‘Lo que está en peligro ahora es la democracia, evitar que el gobierno controle todas las instituciones… va a ser clave lo que pase en esta universidad’”. (Harvard gana la batalla a Trump, pero la guerra sigue; El País” (Madrid, España): Elba Pérez Villalba. (…) “Muchas gracias por recordar al aitachi (Alejandro Erreguerena Acha, en su 20 aniversario luctuoso). Abrazo. Mtra. Marialuisa Erreguerena”. (…) “Enviado por Inés Ortiz. Villagómez (desde Perú, vía la historiadora Pérez Villalba): Inviernos del alma: Esenin y Pasternak. https://cambiavias.mx/2026/06/cambiavias/inviernos-del-alma-esenin-y-pasternak/9008/ (…) Ahora usted puede consultar 3,132 textos de Utopía y el reporte actualizado de “Forum en Línea sigue gracias a ustedes”, en https://forumenlinea.com/?page_id=53 y https://forumenlinea.com/

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