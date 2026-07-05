Tampico, Tamaulipas. – La Subsecretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Tamaulipas, encabezada por su titular, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, con la participación de Itzel Cruz Cruz, jefa del Departamento de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, participó en el Taller del Plan de Manejo Pesquero de Camarón Café y Blanco de la Costa de Tamaulipas y Veracruz, un espacio de coordinación interinstitucional enfocado en fortalecer las estrategias para el aprovechamiento sustentable de este importante recurso pesquero.

Durante el encuentro, que reunió a investigadores, académicos y especialistas del sector, se definieron líneas de acción prioritarias en el marco del proyecto estratégico del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, orientadas a fortalecer la implementación de las medidas de manejo, impulsar la conservación del recurso y avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan.

Montagner Mendoza destacó que la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura en este tipo de iniciativas reafirma el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con el diseño e implementación de políticas públicas sustentadas en el conocimiento científico, la coordinación interinstitucional y el manejo responsable de los recursos pesqueros.

Asimismo, señaló que la colaboración entre autoridades, instituciones académicas y el sector productivo es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera y preservar la biodiversidad marina en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

El funcionario estatal, señaló que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, fortalece las estrategias para la conservación de los mares, costas y aguas interiores del estado, al tiempo que impulsa el desarrollo económico del sector pesquero bajo un enfoque de sustentabilidad, en beneficio de las familias y comunidades que dependen de esta actividad productiva.