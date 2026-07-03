Ayer, 3 de julio, se cumplieron 71 años de que las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez su voto, el derecho a participar en los procesos democráticos del país, que pudieron acudir a las urnas para elegir gobiernos.

Hoy se celebra esa importante fecha que quedo gravada en los archivos de la historia de nuestro país porque fue la base para que en estos tiempos el género femenino este conquistando espacios, participando en la vida política del país.

A 71 años de que las mujeres ejercieran por primera vez el voto en los procesos democráticos las mujeres juegan un papel preponderante, no tan solo tienen el derecho de votar, también son votadas.

Como dijera el revolucionario, “les hiso justicia la revolución” hoy las mujeres participan activamente en los procesos democráticos, es obligatoria la paridad para todos los partidos al postular personajes a cualquier puesto de elección popular.

Que las mujeres hoy puedan votar y ser votadas es gracias a que hace 71 años el entonces presidente de México, ADOLFO RUIZ CORTINEZ hizo que se elaboraran las reformas constitucionales para que las mujeres pudieran salir a ejercer su derecho de sufragar y que hoy se tenga la primer mujer presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Pero es a ELVIRA CARRILLO PUERTO a quien se le debe en gran parte que se lograra que las mujeres pudieran sufragar en México, su activismo en pro de las de su género le hizo acreedora al mote de “La monja roja” y es seguramente porque los hombres la veían como rijosa y un tanto libertina.

Antes de que se si hiciera la reforma para que las mujeres tuvieran el derecho de votar ELVIRA CARRILLO llegó a ser Diputada en su Estado natal, Yucatán, pero fue muy corto su periodo, fue obligada a renunciar y salió huyendo, todo por haber cometido el pecado de haberles ganado a los hombres.

Ahora se tienen presidentas municipales, regidoras, diputadas locales y federales, senadoras, gobernadoras, y claro, una Presidenta de la Republica, pero desde hace tiempo la participación de las mujeres en procesos democráticos es activa, si, de hecho, son las mejores en la política electoral, las que les acarrean votos a los partidos políticos.

Y si, las mujeres empoderadas en México, hasta parecen todas tamaulipecas, no van a ver si pueden sino porque pueden van a tomar lo que por derecho les corresponde.

Claro, también hay que decirlo, no todas las mujeres que se han encumbrado han dejado un buen concepto, muchas han quedado a deber a su encomienda y en algunos casos resultaron incompetentes, apenas llegaron al cargo que el pueblo con el voto les confirió se volvieron soberbias, ambiciosas y faltaron a sus promesas de campaña.

Y es que, a decir verdad, lo corrupto e irresponsable no es cuestión de género, tan corrupta puede ser una mujer como un hombre, pero bueno, como dijera la Nana GOYA, esa es otra historia.

Lo que se celebra es que hace 71 años las mujeres mexicanas acudieron a las urnas y ejercieron por primera vez su derecho a votar.

En México, ya con una mujer Presidenta no se puede decir que se le regatean espacios al género femenino, pues los partidos políticos también están cumpliendo con la cuota de paridad, y de verdad, ya no se tienen juanitas, ahora se tienen mujeres empoderadas.

Razón por la cual el 3 de julio se celebra el derecho al voto de las mujeres mexicanas, la apertura para que las de nuestro género pudieran votar y ser votadas.