La Dirección General de Vinculación Cultural impulsa un proyecto artístico inspirado en la pasión por el fútbol y la riqueza natural de México. La iniciativa incluye un álbum ilustrado y 43 estampas protagonizadas por especies en peligro de extinción, disponibles para descarga gratuita.

Ciudad de México. La pasión que despierta el fútbol sirvió de inspiración para que niñas, niños y jóvenes del Semillero Creativo de Paz de Dibujo y Pintura de Iguala de la Independencia, Guerrero, desarrollaran un proyecto que combina arte, conservación ambiental e inclusión social.

La iniciativa, respaldada por la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, dio origen al álbum ilustrado “Selección Mexicana de la Biodiversidad”, acompañado por una colección de 43 estampas que rinden homenaje a especies mexicanas en riesgo de desaparecer.

Cada una de las ilustraciones fue elaborada por integrantes del semillero, quienes investigaron diferentes animales en peligro de extinción para convertirlos en protagonistas de un universo inspirado en el fútbol.

Los participantes diseñaron personajes con uniformes, árbitros y escenarios deportivos, incorporando además elementos representativos de su comunidad, con el propósito de fomentar el conocimiento sobre la biodiversidad nacional de una manera creativa y cercana para las nuevas generaciones.

Además del trabajo artístico, la iniciativa promovió habilidades como el trabajo en equipo, el respeto por las ideas de los demás y la colaboración entre las y los participantes.

La propuesta surgió como una alternativa gratuita para que niñas, niños y jóvenes pudieran vivir la experiencia de coleccionar estampas inspiradas en el ambiente futbolístico, sin que las condiciones económicas representaran un obstáculo.

El proyecto también busca despertar el interés por el cuidado del patrimonio natural y fortalecer valores como la inclusión, la identidad cultural y la cultura de paz mediante el arte.

El álbum y las 43 estampas están disponibles para descarga gratuita, con el objetivo de que familias, escuelas y comunidades puedan imprimirlas, coleccionarlas y utilizarlas como una herramienta educativa para conocer la riqueza de la fauna mexicana.

Con este tipo de iniciativas, la Secretaría de Cultura busca demostrar que el arte puede convertirse en un medio para impulsar la participación comunitaria, sensibilizar sobre la conservación de la naturaleza y generar espacios de aprendizaje donde la creatividad sea un motor de transformación social.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas