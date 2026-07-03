El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado llevó una jornada de vacunación al Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde además entregó electrolitos y desparasitantes para fortalecer la salud del personal operativo y administrativo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y proteger la salud del personal de seguridad, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó una jornada de vacunación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde fueron aplicadas más de 300 dosis de distintos biológicos.

Durante la campaña, elementos operativos y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) recibieron vacunas contra neumococo, sarampión, rubéola, tétanos y TDPA (tétanos, difteria y tosferina acelular), permitiendo a quienes lo requerían completar su esquema de inmunización.

Como parte de las acciones preventivas, también se distribuyeron sobres de electrolitos orales en polvo y medicamentos desparasitantes, con la finalidad de reducir riesgos asociados a las altas temperaturas y contribuir al cuidado de la salud digestiva del personal, especialmente de quienes desarrollan actividades al aire libre.

El enfermero del ISSSTE, Aram Adolfo Sánchez Ríos, explicó que las personas que no cuentan con su cartilla de vacunación pueden recibir las dosis correspondientes, ya que se les entrega un comprobante para registrar la inmunización. Precisó que la única contraindicación temporal para la aplicación de las vacunas es presentar fiebre al momento de la valoración.

Asimismo, informó que esta jornada forma parte de la coordinación entre el ISSSTE y la SSPT para acercar servicios de salud al personal sin afectar sus actividades diarias, por lo que se contempla la realización de nuevas campañas en las próximas semanas.

Con este tipo de acciones, ambas instituciones buscan fortalecer la prevención, promover hábitos de autocuidado y garantizar mejores condiciones de salud para quienes diariamente trabajan en favor de la seguridad de la población tamaulipeca.