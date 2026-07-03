Ciudad Madero, Tamaulipas.Julio 03 de 2026- Con el banderazo oficial dio inicio el Operativo Verano Seguro 2026 en la emblemática Playa Miramar de Ciudad Madero, uno de los destinos turísticos más importantes de Tamaulipas.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, encabezó el acto de arranque junto a autoridades de los tres niveles de gobierno y los organismos participantes.

Señaló que se estima una afluencia superior a 1.4 millones de visitantes durante la temporada vacacional, lo que generaría una derrama económica superior a los 1,300 millones de pesos para la región.

El funcionario estatal dijo que este operativo busca garantizar la seguridad, el orden y la protección de los turistas y locales que disfrutarán de las playas del sur del estado.

Destacó que, para el gobernador, la prioridad es la salvaguarda de la integridad de quienes visitan Tamaulipas, especialmente Playa Miramar, por lo que se ha implementado un dispositivo especial de seguridad y atención turística.

Hernández Rodríguez resaltó que el operativo se realiza en estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Estatal, Protección Civil Estatal y Municipal, Tránsito Municipal, la Cruz Roja, el CAPTA de Turismo, Ángeles Verdes y otras corporaciones.

Reiteró su llamado a las y los visitantes a respetar las indicaciones de seguridad: observar los colores de la bandera en la playa antes de ingresar al mar, no nadar después de consumir bebidas alcohólicas, evitar introducir vehículos tipo Razer a la arena, no tirar botellas de vidrio y respetar a los demás bañistas para que todos disfruten de unas vacaciones seguras y en armonía.

En el arranque estuvieron: Erasmo González Robledo, presidente municipal de Ciudad Madero; Alfredo Anastasio Castillo Moreno, comandante del 15/o. Batallón de Infantería; Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval; Ángel Fernando Cervantes González, director general de Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, y Jesús Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, entre otros.