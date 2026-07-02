Se aproxima el año electoral, la elección de Presidentes municipales, diputados locales y federales está a la vuelta de la esquina, y quienes tienen la intención de participar en el proceso comienzan amostrarse, bueno, unos, sin respetar los tiempos y los espacios, desde hace más de un año ya andan encampañados, aunque ni posibilidades tengan de aparecer en la boleta electoral del 2027.

Falta aún para que se dé la definición de candidatos, pero muchos personajes ya se ven sentados en una curul o dirigiendo los destinos de sus pueblos queridos, aunque nunca hayan hecho algo de beneficio para su comunidad.

Claro, también están los que sí tienen capital político porque tienen tiempo recorriendo territorio, llevando beneficios a comunidades, atendiendo necesidades de la gente, incluso, con sus propios recursos.

Para muestra ahí tiene usted a un joven de Soto La Marina, Tamaulipas, que tiene ya tiempo apoyando a la gente de ese municipio, igual entrega donativos para escuelas que iglesias, asociaciones civiles, equipos deportivos, que a gente que requiere ayuda.

No es hijo de políticos, si de campesinos que se levantan apenas canta el gallo para trabajar, su capital lo ha ganado con trabajo, sudando la camiseta de la responsabilidad, siempre viendo por las necesidades de las comunidades más necesitadas, y la verdad, eso es para aplaudirse.

Es JOSE PECERO, en Soto la Marina le conocen como el ingeniero del pueblo, y a la gente de ese municipio él les gusta para alcalde pues son muchas las acciones de beneficio que ha llevado para las comunidades rurales, el poblado La Pesca y la cabecera municipal.

El comentario sobre JOSE PECERO no es porque se le conozca, de hecho, no le conocemos, pero nos llamó la atención el cómo se expresa gente de Soto la Marida de este ingeniero, es la misma gente la que da testimonio del trabajo que el jovenazo, nacido en el Ejido San José de las Rucias, tiene en territorio.

Pues aseguran que sin importar el día o la hora “El ingeniero del pueblo” atiende demandas y necesidades de la gente, igual rehabilita caminos rurales con cuadrillas propias, que bachea o resuelve problemáticas de electricidad en el municipio.

Hay testimonio de que, en este año, para atenuar las necesidades de suministro de agua en los hogares, PECERO, ha entregado alrededor de 60 tinacos en comunidades ejidales.

Contribuyendo al sano esparcimiento y el deporte PECERO entrega material deportivo y uniformes a equipos de futbol, béisbol en comunidades, pues sabe que así se contribuye a tener entornos afables y se aleja a la juventud de acciones inapropiadas.

En estos tiempos de graduaciones y por su reconocida labor social, fue invitado como padrino de generación de varias escuelas de zonas de escasos recursos.

El lema de PECERO, el ingeniero del pueblo, es “Que el poder salga del pueblo y sirva al pueblo. Que primero sean la Necesidades que las necedades”.

Por lo que se ve, de acuerdo a testimonios de oriundos de Soto La Marina, PECERO tiene compromiso con la gente, ojalá todos los que hoy andan acelerados en busca de una candidatura tomaran su ejemplo, para que la misma gente de los municipios digan que tal o cual personaje les gusta para alcalde.