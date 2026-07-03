Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo a una familia que sufrió un percance mecánico mientras transitaba por la Carretera Federal 101. La intervención permitió que los viajeros continuaran su trayecto con seguridad.

Una familia que se dirigía de Matamoros hacia Ciudad Mante recibió apoyo de elementos de la Guardia Estatal luego de quedar varada sobre la carretera Victoria-Padilla debido a un problema mecánico en su vehículo.

La asistencia se brindó como parte del operativo “Carretera Segura”, implementado para reforzar la vigilancia y ofrecer auxilio a quienes transitan por las principales vías de comunicación de Tamaulipas.

Durante un recorrido preventivo sobre la Carretera Federal 101, personal asignado a la Estación Segura La Lobina detectó dos vehículos detenidos a un costado de la vía, a la altura del kilómetro 36.

Al entrevistarse con uno de los conductores, este explicó que el automóvil presentaba un sobrecalentamiento y requería agua para regular la temperatura del motor y poder continuar el viaje.

Los agentes proporcionaron el líquido necesario, lo que permitió solucionar momentáneamente el inconveniente y que la familia retomara su recorrido hacia su destino sin mayores complicaciones.

Antes de retirarse, el personal de la Guardia Estatal recordó a los viajeros que pueden solicitar apoyo en cualquier momento a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089, disponibles para atender situaciones que se presenten en las carreteras del estado.

Con este tipo de acciones, las autoridades estatales buscan fortalecer la seguridad vial y ofrecer atención oportuna a los automovilistas que circulan por las carreteras de Tamaulipas, especialmente durante los periodos de mayor movilidad.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas