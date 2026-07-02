Cuando se supo que, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, estaba al frente de una de una de las dos planillas que competirían por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, el panismo la identificó inmediatamente con el grupo del ex gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y no es que la planilla de GLORIA GARZA JIMÉNEZ, estuviera peleada con el ahora prófugo de la justicia mexicana. Pero ella y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, representan la opción de empoderar nuevamente al panismo que fue excluido por el cabecismo. La opción de rescatar de la ignominia y limpiar la cara, a la segunda fuerza política de Tamaulipas.

La militancia blanquiazul no es tonta. Sabe que su partido solo podrá salir del barranco y volver a ser una opción competitiva en las urnas, siempre y cuando CABEZA DE VACA saque las manos del PAN.

El 6 de mayo se expidió la Convocatoria. Se registraron ambas planillas el 22 y las campañas iniciaron el 4 de junio. Concluyen este sábado 4 de julio, para dar paso a la jornada electoral del domingo próximo.

Pero un integrante de la planilla de GLORIA GARZA JIMÉNEZ, el ex diputado federal ALEJANDRO LLANAS ALBA, quien fue coordinador de deportes en la alcaldía de Reynosa con CABEZA DE VACA (2004-2007), dio paso a una impugnación por parte de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA.

Resulta que, una de las empresas ligadas a LLANAS DE ALBA, “Grupo Jala Logística”, fue sancionada por el gobierno norteamericano por colaborar “en actividades del Cartel Jalisco Nueva Generación”, señala la impugnación de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA.

Aunque en ningún Tribunal de Justicia mexicano, existe una sentencia que lo condene por actividades criminales, GLORIA GARZA JIMÉNEZ lo dio de baja en su planilla en tiempo y forma, el 25 de mayo. ARMANDO BECERRA DEL TORO lo sustituyó. Es decir, LLANAS ALBA nunca fue parte de la planilla que aprobó la Comisión Estatal a cargo del proceso interno, presidida por JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ.

Lo cual no detuvo la impugnación de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA. Misma que se encuentra en la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. En donde CABEZA DE VACA es bien visto. No por nada, JORGE ROMERO HERRERA lo nombró “representante” ante USA.

Un verdadero absurdo: un prófugo de la justicia mexica, como la magistrada JANINE OTÁLORA MALASSIS consideró al ex mandatario tamaulipeco, portener dos órdenes de aprehensión vigentes, al resolver el RAP-102/2024, es el representante del PAN en el país en donde se refugia.

Una vez promovida la queja en contra de la planilla que encabeza, GLORIA GARZA JIMÉNEZ, tanto ISMAEL como FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se han encargado de hacerle eco en los medios de comunicación y las redes sociales. Confirmando la sospecha inicial. Están por la continuidad del estatus quo que representa la planilla que no critican. Es obvio.

Quienes pensaron que el ex mandatario respetaría el proceso interno y sería neutral, pecaron de ingenuidad. CABEZA DE VACA no sabe de respeto a la ley o reglamento alguno, cuando disputa el poder. En este caso, la dirigencia estatal del PAN, que es el último bastión que le queda, para seguir jorobando a la 4T desde el Congreso local y los 43 ayuntamientos. Siempre y cuando, MC no desplace al blanquiazul como segunda fuerza política.

Ya veremos si el próximo domingo, la militancia logra sacudirse el yugo del grupo que tanto daño le ha hecho al PAN de Tamaulipas. Si le queda claro que, mientras CABEZA DE VACA mantenga secuestrada la dirigencia estatal, el manejo patrimonial del partido será la regla.

Una de las planillas representa la continuidad y la otra el cambio. Más de lo mismo para seguir hundido o una sacudida a la estructura para regresar a la competencia en 2027. División o unidad. Exclusión o inclusión. La sombra de CABEZA DE VACA está más presente que nunca. Sus manos estánmetidas en la elección. No quiere soltar las riendas del CDE.

Cambiando de canal, ll rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, participó en la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada en esta capital por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa.

En este marco se instaló el “Puesto de Comando Interinstitucional”, instancia de coordinación estratégica y toma de decisiones entre los tres órdenes de gobierno, diseñado para garantizar una atención efectiva ante las emergencias derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Durante el evento, el rector Dámaso Anaya reafirmó la colaboración y el respaldo de la UAT en las tareas de prevención impulsadas por el Gobierno del Estado. Asimismo, constató el reconocimiento que la titular nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, otorgó al gobernador Américo Villarreal por su compromiso con el trabajo preventivo, consolidando a Tamaulipas como un estado preparado para hacer frente a los riesgos climáticos.

Durante la sesión, la funcionaria federal presentó el documento técnico “Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas”. Este diagnóstico detalla los puntos críticos en cuencas hídricas y zonas vulnerables a inundaciones, con el fin de sustentar acciones de mitigación. Y el Gobierno Estatal presentó la plataforma “Clima Tamaulipas”, una herramienta equipada con una red de 20 estaciones meteorológicas en diversos municipios.