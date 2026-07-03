Como reguero de pólvora corrió la noticia de que quien fuera Secretaria de Finanzas de la actual administración estatal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ había sido retenida cuando intentaba cruzar a los Estados Unidos por parte de autoridades gringas por presuntamente tener nexos con temas relacionados al huachicol fiscal, asunto donde se le ha señalado en infinidad de ocasiones y en diversas oportunidades todas ellas derivadas por su colusión en en dicho ilícito.

Sin embargo luego de varias horas la ex titular de las finanzas filtró una fotografía donde aparece con una menor de edad en conocida cadena pollo ubicada precisamente en la Unión Americana en un claro mensaje que todo lo que se ha dicho sobre la cancelación de su visa es absolutamente falso.

Lo acontecido con LOZANO RODRÍGUEZ sucede en un contexto donde a través innumerables noticias existentes en su contra y de más de una docena de personajes todos ligados al contrabando de combustible y que como bien se sabe son blancos directos de las autoridades judiciales de aquel país, motivo por el cuál nomás no se atreven a intentar cruzar por alguno de los cruces internacionales existentes, por ello extrañó a muchos que ADRIANA siendo como es señalada de estar involucrada en este ilícito haya decidido introducirse al estado de Texas como fue el caso, así las cosas.

En otras cosas el cese fulminante del Director Operativo de Tránsito JOSÉ LUIS ARROYO NEGRETE en la capital del estado por parte del alcalde la ciudad LALO GATTAS BÁEZ debido a presuntos actos de extorsión en contra de cientos de ciudadanos debió ser extensivo en contra del Director General de la mentada corporación JAVIER CORDOVA GONZÁLEZ por mucho el verdadero autor de toda la corrupción que envuelve a la delegación de tránsito.

De sobra es sabido que CORDOVA GONZÁLEZ tenía a cuota a decenas de elementos quienes de acuerdo a su función al final de su jornada laboral tienen que entregar en efectivo lo recaudado al susodicho sujeto, donde son por mucho los mentados operativos antialcohol donde el referido “jefe” CÓRDOVA porque asi gusta que le llamen, se despacha con la cuchara grande.

Lamentablemente dicha posición nos dicen no depende de la autoridad municipal sino la de la estatal, por lo mismo el “Jefe” CÓRDOVA debe estar doblado de risa de sus enemigos quienes nomás nada pudieron hacer en su contra, en fin, ahora se entiende porque pululan los corruptos, así de fácil.

En tanto quien desde hace días comenzó a decir a sus “seguidores” en Reynosa respecto a que su proyecto es muy posible se derrumbe, es el panista-morenista HUMBERTO PRIETO HERRERA que como bien se sabe busca afanosamente la candidatura de MORENA a la alcaldía de la mencionada ciudad en las elecciones del 2027.

Igual nos informan que ya la explicaron en detalle porque no se le da muy bien, que luego que se dé a conocer la Comisión de Honestidad que habrá de crear el partido en el poder con la finalidad de revisar con lupa que nadie pero absolutamente nadie podrá ser elegido para contender si tiene señalamientos de corrupción y pues PRIETO HERRERA bien que sabe que está a las manitas y lo que sigue debido a permitir y estar involucrado en actos ligados a la corrupción.

Ahora se entiende porque dieron la instrucción cupular de mantenerse y mantenerlo alejado al menos 20 metros del poder cuando se le llega a convidar a algún evento también es entendible que inicie con decir que por lo pronto está helado, paleta, al fin se dieron cuenta de su inseparable color azúl panista.

En otro tema Tamaulipas se declaró preparado para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 con la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional dentro del marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, evento donde la Coordinadora Nacional de la dependencia LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA reconoció el trabajo permanente y puntual que realiza el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en las tareas de prevención y preparación ante el riesgo de afectaciones ocasionados por fenómenos naturales.

Ante la presencia de funcionarios federales, estatales y presidentes municipales de las tres regiones de la entidad la coordinadora nacional de Protección Civil declaró formalmente instalado y en operación permanente el Puesto de Comando de Tamaulipas fungiendo como instancia de coordinación estratégica y toma de decisiones entre autoridades del gobierno federal, estatal y municipal para la atención efectiva de las emergencias derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Asimismo durante su mensaje el gobernador VILLARREAL ANAYA afirmó que su gobierno está atento y actúa de manera alineada con la visión propuesta por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO por presentar un frente común que de oportuna y eficaz respuesta a cualquier emergencia.

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