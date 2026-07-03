Agenda política: Levanta la mano Gerardo Illoldi; va por Victoria. Aunque para nadie resulte extraño, el secretario del Trabajo en Tamaulipas, Gerardo Illoldi Reyes respondió a una pregunta expresa sobre su intención de participar en la contienda por la Presencia Municipal de Victoria con un “si quiero”, pero dijo que aún no son los tiempos y las decisiones se tomarán con la publicación de la convocatoria.

Sin embargo, el joven secretario se suma a la lista de más de 10 suspirantes por ser alcalde de Victoria…puesto que también están Jorge “Tico” García, Hugo Resendez, Luis García, Pepe Braña Mojica, Luis Torre Aliyan, Juan Jo Salazar, pero seguramente para romper con el inusual entusiasmo de las aspiraciones masculinas, se exigirá figuras femeninas por lo que podríamos ver el regreso de Alejandra Cárdenas quien realiza tareas de apoyo, gestión y beneficio para las mujeres, o Lorena Zapata, la titular de bienestar social municipal, pero aún hay más como solía decir Don Raúl Velasco, esto aún no comienza.

Varios de los aspirantes han manifestado sus aspiraciones, tratando de no caer en actos anticipados de campaña y ser sancionados, pero no han tenido timidez al afirmar que si el partido los postula y la sociedad los apoya…y si si?

Agenda de medios: Amenaza temporada de ciclones a Tamaulipas. A un mes del inicio de la temporada de huracanes 2026, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezó una reunión acompañada por el Gobernador Américo Villarreal y parte de su gabinete, la finalidad fue formalizar la instalación del Puesto de Comando en la entidad que es uno de los 11 de los 17 en todo el país.

La amenaza en la presencia de huracanes es alta, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos se esperan más de 10 fenómenos de los cuales de 4 a 5 serán categoría 3, 4 y 5 y aunque no todos podrían afectar directamente a Tamaulipas, la apuesta por la prevención es la más acertada.

En esta coordinación se plantearon estrategias de alerta, información, difusión, instalación de refugios temporales y todos los protocolos de emergencia, pero ante el embate de los fenómenos lo mejor es estar preparados e informados por los medios oficiales.

Agenda ciudadana: Marchas y festejos están “pasaditos de la raya”. Ahora que el humor social está lleno de emociones y euforia futbolera, la falta de sentido común y responsabilidad social se han hecho presentes, principalmente en las formas de los festejos, ya que no es cuestión de estar amargado o ser “Grinch”, simplemente no todo el mundo celebra igual y las resultados no solo son caóticos, hay muertes que pudieron evitarse en la aglomeraciones, personas arrollados tras columpiarvehículos que esperan salir de los estadios, subir por estructuras urbanas o el reto de “volar”.

Además están pasaditas de la raya, rociar de espuma o cualquier líquido a otras personas, lo cual no solo es una falta de respeto, sino una agresión…todo ello sumado a la terquedad de hacer marchas y manifestaciones aprovechando las multitudes, están fuera de lugar y no abonan en nada a la paz social…para todo hay formas y lugares.

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