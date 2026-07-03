1.- ¿En junio de 2005 cuánto tiempo estuvo detenido el cantante Juan Gabriel en el Penal de Ciudad Juárez acusado de defraudación fiscal siendo presidente Vicente Fox?

a)2 horas, b) Media hora , c)8 horas

2.- ¿Cómo bautizó Juan José Origel a Juan Gabriel en su programa La Oreja?

a)El Divo de México, b) El hijo Divino, c) Mexicano universal

3.- Canción de Juan Gabriel considerada un Himno a las madres.

a)Caray, b)Amor eterno, c) Si nos dejan

4.- ¿A cuál candidato presidencial apoyó Juan Gabriel en las elecciones del año 2000?

a)Francisco Labastida, b) Vicente Fox, c)Cuahtemoc Cárdenas

5.- ¿Qué respondió Juan Gabriel a la pregunta si era gay?

a)”Eso no se pregunta”, b) “Lo que se ve, no se pregunta, mijo”, c)”¿Otra pregunta?”

6.- ¿Cómo se llama el entonces jovencito que vivió con Juan Gabriel y luego se separó por ser menor de edad?

a)Daniel Ríolobos, b)Lorenzo Antonio, c)Javier Torreblanca

7.- ¿Cómo le decía Juan Gabriel a su amigo el escritor Carlos Monsiváis?

a)Monsi, b)Padrecito, c)Maestro

8.- Alberto Aguilera Valadez es el verdadero nombre de Juan Gabriel, a quien aunque se le conoce como “El Divo de Juárez”, ¿dónde nació en realidad?

a)Parácuaro, Michoacán, b) Morelia, c) Ciudad de México

9.- ¿Dónde pasó la mayor parte de su niñez el llamado Divo de Juárez?

a)En un internado, b)En casa de una tía, c)En casa de su abuelita

10.- A la edad de 14 años se escapa del internado, ¿cómo lo recibe su mamá?

a)Con regaños, b)Con los brazos abiertos, c)Con indiferencia

11.- Antes de llamarse Juan Gabriel , ¿con qué nombre debuta en canal de televisión de Cd. Juárez?

a)Alberto Juárez, b) Adán Luna, c) Juan Tinajero

12.- ¿Cuál es la melodía con la cual surge a la fama Juan Gabriel ?