1.- ¿En junio de 2005 cuánto tiempo estuvo detenido el cantante Juan Gabriel en el Penal de Ciudad Juárez acusado de defraudación fiscal siendo presidente Vicente Fox?
a)2 horas, b) Media hora , c)8 horas
2.- ¿Cómo bautizó Juan José Origel a Juan Gabriel en su programa La Oreja?
a)El Divo de México, b) El hijo Divino, c) Mexicano universal
3.- Canción de Juan Gabriel considerada un Himno a las madres.
a)Caray, b)Amor eterno, c) Si nos dejan
4.- ¿A cuál candidato presidencial apoyó Juan Gabriel en las elecciones del año 2000?
a)Francisco Labastida, b) Vicente Fox, c)Cuahtemoc Cárdenas
5.- ¿Qué respondió Juan Gabriel a la pregunta si era gay?
a)”Eso no se pregunta”, b) “Lo que se ve, no se pregunta, mijo”, c)”¿Otra pregunta?”
6.- ¿Cómo se llama el entonces jovencito que vivió con Juan Gabriel y luego se separó por ser menor de edad?
a)Daniel Ríolobos, b)Lorenzo Antonio, c)Javier Torreblanca
7.- ¿Cómo le decía Juan Gabriel a su amigo el escritor Carlos Monsiváis?
a)Monsi, b)Padrecito, c)Maestro
8.- Alberto Aguilera Valadez es el verdadero nombre de Juan Gabriel, a quien aunque se le conoce como “El Divo de Juárez”, ¿dónde nació en realidad?
a)Parácuaro, Michoacán, b) Morelia, c) Ciudad de México
9.- ¿Dónde pasó la mayor parte de su niñez el llamado Divo de Juárez?
a)En un internado, b)En casa de una tía, c)En casa de su abuelita
10.- A la edad de 14 años se escapa del internado, ¿cómo lo recibe su mamá?
a)Con regaños, b)Con los brazos abiertos, c)Con indiferencia
11.- Antes de llamarse Juan Gabriel , ¿con qué nombre debuta en canal de televisión de Cd. Juárez?
a)Alberto Juárez, b) Adán Luna, c) Juan Tinajero
12.- ¿Cuál es la melodía con la cual surge a la fama Juan Gabriel ?
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El Noa Noa, b) Querida, c)No tengo dinero
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13.- En la Ciudad de México, acusado de robo Alberto Aguilera es encarcelado en el Penal de Lecumberri, ¿cuánto tiempo permanece preso?
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a)Un mes, b)cuatro meses, c )Un año y tres meses 14.- ¿Y quién lo ayuda a salir? a)Enriqueta Jiménez, “La Prieta Linda”, b José Alfredo Jímenez, c) José José 15.- ¿En qué fecha murió Juan Gabriel? a)Agosto de 2016, b)Agosto de 2019, c)Agosto de 2020 RESPUESTAS: 1.- c)8 horas, 2.- a)El Divo de México, 3.- b )Amor eterno, 4.- a)Francisco Labastida, 5.- b) “Lo que se ve no se pregunta, mijo , 6.- a) Daniel Ríolobos, 7.- b Padrecito, 8.- a)Parácuaro, 9.- a )En un internado, 10.- a) Con regaños, 11.- b) Adán Luna, 12.- c)No tengo dinero, 13.- c) Un año y tres meses 14.- a)Enriqueta Jiménez, 15.- a) Agosto de 2016 (NOS VEMOS)