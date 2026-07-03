Este programa gratuito está diseñado para niñas y niños con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y otras condiciones neurodivergentes.

Ciudad Victoria, Tam.; 3 de julio de 2026. En consonancia con la educación inclusiva y la vinculación social en el estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevará a cabo, en la ciudad de Valle Hermoso, el Primer Campamento de Neurodiversidad, un innovador espacio diseñado especialmente para brindar una atención integral a niñas y niños con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y otras neurodivergencias.

La iniciativa, que se enmarca en la política humanista del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, es organizada por la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, a través del grupo de maestras sombra “Creciendo a tu Lado”, conformado por estudiantes de la Licenciatura en Tecnología Educativa, lo cual consolida a la casa de estudios como un referente en el desarrollo de políticas públicas inclusivas.

Como parte de las propuestas de esta licenciatura, bajo la gestión de su coordinadora, Claudia Rita Estrada Esquivel, con el apoyo del director del plantel universitario, Jesús Roberto García Sandoval, y el respaldo de la Secretaría de Vinculación de la UAT, el campamento tiene el propósito de ofrecer un entorno seguro, inclusivo y estimulante que favorezca el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de cada participante.

Las actividades, orientadas a niñas y niños de 12 y 13 años, se enfocarán en experiencias sensoriales y de estimulación, estrategias de regulación emocional, desarrollo de habilidades sociales, creatividad, expresión y aprendizaje divertido.

El campamento se desarrollará del 6 al 17 de julio, con cupo limitado, a fin de asegurar los más altos estándares de calidad y el cuidado meticuloso que los participantes requieren, destacando que el proceso de inscripción es gratuito.

Como parte del proceso de registro, se llevará a cabo una entrevista orientada a conocer las necesidades particulares de cada participante, asegurando con ello una atención especializada y adaptada.

Para mayores informes, la comunidad interesada puede comunicarse directamente al teléfono 894 105 2827 de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso de la UAT.