La Secretaría de Turismo pondrá en marcha un programa de rehabilitación de canchas deportivas en 35 Pueblos Mágicos como parte del Mundial Social 2026. La estrategia busca fortalecer el turismo, recuperar espacios públicos y generar beneficios permanentes para las comunidades más allá de las ciudades sede del torneo.

Ciudad de México. El legado del Mundial de Futbol 2026 no se limitará a los estadios ni a las ciudades que albergarán los partidos. El Gobierno de México prepara un programa de mejoramiento urbano que contempla la rehabilitación de canchas de fútbol en 35 Pueblos Mágicos, con el propósito de impulsar el turismo, fortalecer el tejido social y recuperar espacios de convivencia para la población.

La iniciativa forma parte del denominado Mundial Social 2026, una estrategia impulsada por la Secretaría de Turismo (Sectur) para extender los beneficios del torneo internacional hacia comunidades que tradicionalmente dependen de la actividad turística como motor de su economía.

El proyecto contempla la intervención integral de canchas deportivas mediante trabajos de rehabilitación y mejoramiento de su imagen, convirtiéndolas en espacios más seguros, funcionales y atractivos para niñas, niños, jóvenes y familias.

Además del impacto urbano, las autoridades buscan fomentar la práctica deportiva, la convivencia comunitaria y la apropiación de los espacios públicos, elementos considerados fundamentales para fortalecer la cohesión social en las localidades participantes.

Como parte del programa, las canchas rehabilitadas llevarán la identidad gráfica oficial del Mundial Social 2026, con lo que se busca vincular estos espacios con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La estrategia también pretende descentralizar los beneficios económicos del Mundial. Mientras Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentran la organización de los encuentros oficiales, el programa busca que otros destinos turísticos también aprovechen la proyección internacional que tendrá México durante la justa mundialista.

Entre los Pueblos Mágicos considerados para esta primera etapa se encuentran destinos reconocidos como Pátzcuaro, Tequila, Tepoztlán, Cozumel, Real de Catorce, Comala, Palenque, Valladolid, Zihuatanejo y Mineral del Chico, entre otros.

Las autoridades consideran que mejorar la infraestructura urbana y deportiva también fortalece la experiencia de los visitantes, incrementa la competitividad de los destinos y favorece la actividad económica de prestadores de servicios, comerciantes y pequeños emprendedores.

Como parte del proyecto, la Secretaría de Turismo inició el procedimiento para contratar a la empresa que realizará las intervenciones en las canchas seleccionadas. Las propuestas técnicas y económicas serán evaluadas durante julio, mientras que los trabajos tendrían vigencia hasta finales de septiembre de este año.

El programa cuenta con suficiencia presupuestaria y forma parte de la estrategia federal para generar un legado social del Mundial 2026, apostando por obras de impacto comunitario que permanezcan una vez concluida la competencia deportiva.

Con este esquema, el Gobierno de México busca que el evento futbolístico trascienda el espectáculo deportivo y se convierta en una oportunidad para mejorar espacios públicos, fortalecer la identidad de los destinos turísticos y dejar beneficios permanentes para miles de habitantes de los Pueblos Mágicos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas