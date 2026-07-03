La selección de Portugal consiguió su clasificación a los Octavos de Final del Mundial 2026 tras vencer a Croacia en un partido cargado de emociones. El triunfo fue dedicado a la memoria de Diogo Jota, en el primer aniversario de su fallecimiento.

Toronto, Canadá. Portugal aseguró su lugar en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 luego de imponerse 2-1 a Croacia en un encuentro que trascendió lo deportivo. La victoria estuvo marcada por un emotivo homenaje a Diogo Jota, exseleccionado portugués, cuya ausencia continúa presente entre sus compañeros un año después de su fallecimiento.

Tras el silbatazo final, los jugadores lusos se reunieron sobre el terreno de juego para mostrar una camiseta con el número 21, dorsal que utilizó Jota durante su paso por la selección nacional. El gesto conmovió a los aficionados y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más significativas del torneo.

La fecha del encuentro coincidió con el primer aniversario del accidente en el que perdieron la vida Diogo Jota y su hermano André en España, motivo por el que la plantilla portuguesa vivió el compromiso con un sentimiento especial.

El capitán Cristiano Ronaldo, quien colaboró con un gol durante el partido, expresó que el equipo sintió la presencia de su excompañero y aseguró que la clasificación representa una forma de rendir homenaje a quien compartió vestidor durante varios años.

Croacia tomó ventaja en el marcador durante el encuentro, obligando a Portugal a reaccionar. La escuadra dirigida por Roberto Martínez encontró el empate desde el punto penal y, cuando el partido parecía encaminarse a otro desenlace, logró el gol de la victoria en los minutos finales para sellar su pase a la siguiente ronda.

El resultado mantiene a Portugal entre los candidatos a pelear por el título mundialista y confirma el buen momento futbolístico que atraviesa el conjunto europeo.

Desde el inicio del Mundial, la selección portuguesa ha realizado diversos gestos para recordar a Diogo Jota. Su nombre ha estado presente de manera simbólica durante la competencia, reflejando el impacto que dejó dentro y fuera del terreno de juego.

El homenaje realizado tras la victoria frente a Croacia representa uno de los momentos más emotivos de la Copa del Mundo, demostrando que el legado del delantero continúa inspirando a sus compañeros mientras Portugal mantiene vivo el sueño de conquistar el campeonato.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas