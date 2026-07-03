*El colectivo Amor por los Desaparecidos encontró fragmentos óseos calcinados, casquillos percutidos, un anillo y prendas de vestir en un predio de la colonia Privada Las Fuentes.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron restos óseos humanos calcinados en un presunto campo de exterminio descubierto durante una jornada de búsqueda realizada este jueves en la zona poniente de Reynosa.

La presidenta del colectivo, Edith González, informó que el hallazgo ocurrió a un costado del canal Rodhe, en la colonia Privada Las Fuentes, donde además fueron encontrados casquillos percutidos, un anillo y diversas prendas de vestir.

Explicó que los restos presentan un alto grado de fragmentación debido a la exposición térmica, lo que por el momento impide determinar a cuántas personas corresponden.

Precisó que el sitio representa el hallazgo positivo número 28 realizado por el colectivo de madres buscadoras durante este 2026.

En esta primera intervención únicamente fue posible efectuar un levantamiento superficial de indicios, mientras que el procesamiento integral del terreno y el tamizado exhaustivo dependerán de la intervención de equipos multidisciplinarios especializados.

Edith González advirtió sobre el rezago forense que enfrenta Tamaulipas y señaló que el procesamiento integral de estos predios sufre retrasos significativos, debido a que existen decenas de sitios con características similares en espera de análisis.

El descubrimiento se realizó en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Guardia Estatal y la Guardia Nacional.

Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Será mediante estudios de antropología forense y pruebas genéticas realizados en los laboratorios de la Fiscalía de Tamaulipas como se determine el origen de los restos, el número de víctimas y, en su caso, su posible identidad.

Finalmente, la líder del colectivo reiteró que continuarán con las jornadas de búsqueda en distintos municipios de Tamaulipas para contribuir a la localización de personas desaparecidas y brindar certeza a las familias que llevan años buscándolas.