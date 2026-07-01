La restricción de venta de alcohol durante la jornada mundialista afectó a miles de pequeños negocios capitalinos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

El organismo pidió revisar la medida para futuros partidos de la Selección Mexicana y buscar alternativas que permitan mantener el orden sin frenar la economía.

La aplicación de la Ley Seca en distintas zonas de la Ciudad de México durante un partido del Mundial 2026 generó afectaciones económicas para pequeños comercios, con pérdidas calculadas entre 12 y 15 millones de pesos, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

El organismo señaló que cerca de 5 mil establecimientos resultaron impactados por la restricción, debido a que una jornada que esperaba un incremento en las ventas terminó representando una disminución de ingresos para negocios que dependen del consumo durante eventos masivos.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, explicó que la medida afectó principalmente a comercios formales que cumplen con sus obligaciones, mientras que la demanda de bebidas no desapareció y se trasladó hacia otros canales.

La organización consideró que la prohibición de venta de alcohol no elimina el consumo, sino que modifica la forma en que se adquieren los productos, lo que puede favorecer prácticas informales y elevar los precios para los consumidores.

De acuerdo con la ANPEC, muchos aficionados realizaron compras anticipadas o recurrieron a alternativas fuera del comercio establecido, situación que terminó afectando tanto a vendedores autorizados como a los propios compradores.

El sector comercial argumentó que las celebraciones por el torneo internacional representan una oportunidad importante para la recuperación económica de pequeños negocios, especialmente después de periodos con menores ventas.

La ANPEC solicitó a las autoridades capitalinas reconsiderar la aplicación de la Ley Seca en los siguientes encuentros de la Selección Mexicana, al señalar que existen otras medidas para garantizar la seguridad durante las concentraciones masivas.

El organismo comparó la experiencia de la capital del país con otras ciudades sede del Mundial, donde se realizaron celebraciones públicas sin implementar restricciones similares y, según la organización, los eventos transcurrieron sin incidentes de gravedad.

Rivera destacó que es posible combinar vigilancia, orden público y actividad económica, sin aplicar medidas que afecten de manera directa a los pequeños comerciantes.

La ANPEC insistió en que el reto para las autoridades es encontrar un equilibrio entre seguridad y dinamismo económico durante los eventos deportivos de gran convocatoria.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas