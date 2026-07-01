La aerolínea estatal continúa con el proceso de autorización ante autoridades estadounidenses para operar vuelos especiales hacia destinos como Nueva York, Dallas y Houston.

La empresa también prepara nuevas estrategias comerciales para fortalecer su crecimiento en México durante 2026.

Mexicana de Aviación mantiene abiertas sus gestiones para ingresar al mercado de vuelos chárter hacia Estados Unidos, mientras avanza en los procesos regulatorios solicitados por autoridades aeronáuticas de ese país, informó el director de la aerolínea, Leobardo Ávila.

El proyecto contempla conectar ciudades mexicanas como Monterrey, Guadalajara y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destinos estadounidenses de alta demanda, entre ellos Seattle, Boston, Houston, Atlanta, Nueva York y Dallas.

Ávila explicó que la compañía continúa en comunicación con organismos como el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) y la Administración Federal de Aviación (FAA), con el objetivo de cumplir todos los requisitos necesarios antes de iniciar operaciones.

El interés formal de Mexicana de Aviación para realizar vuelos chárter internacionales fue presentado ante el DOT el pasado 27 de febrero, como parte de una estrategia de crecimiento que también consideró oportunidades relacionadas con eventos internacionales y mayor conectividad aérea.

La dirección de la empresa señaló que Estados Unidos representa uno de los mercados más importantes del sector aeronáutico mundial, por lo que el ingreso a ese mercado requiere cumplir estrictamente con las normas internacionales.

Además de Estados Unidos, la aerolínea analiza futuras rutas hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, aunque su prioridad actual es consolidar la conectividad dentro de México.

Mexicana de Aviación también trabaja en ampliar su operación nacional. Durante los primeros meses del año reportó crecimiento en sus rutas y tiene como objetivo cerrar 2026 con más destinos disponibles y un mayor número de pasajeros transportados.

La empresa planea incorporar nuevas conexiones hacia ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y la región del Bajío, con la meta de fortalecer su presencia en distintas zonas del país.

Como parte de esta etapa de expansión, la aerolínea prepara nuevas campañas de promoción comercial para acercar sus servicios a más usuarios y posicionar su oferta entre los viajeros mexicanos.

La estrategia incluye reforzar su presencia digital y campañas bajo conceptos enfocados en impulsar la accesibilidad del transporte aéreo y mostrar la renovación de su flota con aeronaves de nueva generación.

Mientras continúan los trámites internacionales, Mexicana de Aviación mantiene como objetivo ampliar su red de conectividad y avanzar hacia una mayor participación en el mercado aéreo nacional e internacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas