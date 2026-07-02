La prevención, la anticipación, la organización, la previsión y una actuación responsable definen las tareas de atención de emergencias ocasionadas por fenómenos meteorológicos, los cuales en México son seguidos con atención desde el esquema de Protección Civil contenido en la ley de la materia e impulsado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El mismo esquema está previsto para las entidades federativas y los municipios, que deben actuar en estricta coordinación como órdenes de gobierno para responder de manera inmediata a las emergencias.

Es por ello que el gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, presidieron la instalación del Puesto de Comando de Tamaulipas durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

La funcionaria federal, en su intervención, anunció que las alertas por huracanes o ciclones comenzarán a recibirse en los teléfonos celulares, como ocurre en el caso de los sismos. El ejemplo más reciente fue el simulacro realizado el pasado 6 de mayo a las 11 de la mañana, cuando la alarma sonó en todos los dispositivos móviles.

Hizo ver que, de acuerdo con la información del Atlas Nacional de Riesgos, alimentado con datos proporcionados por las entidades federativas y sus municipios, Tamaulipas tiene 28 municipios con un índice de riesgo muy alto y 12 en condición de riesgo alto. Debido a su naturaleza hidrológica, Ciudad Madero resulta ser el municipio con mayor nivel de riesgo y concentra varios de los 101 puntos críticos para inundaciones identificados en ese documento público del Gobierno de la República.

Frente a ello, la determinación del gobernador Villarreal Anaya es hacer lo correcto en materia de prevención. De ahí que Velázquez Alzúa lo señalara como un mandatario comprometido con estas tareas y afirmara que ha ido más allá, pues el tema de Protección Civil forma parte de la Mesa de Paz, en la cual se analizan asuntos de seguridad. Además, destacó la inversión realizada en equipo, vehículos, sistemas de monitoreo y personal para fortalecer las tareas operativas.

El titular del Poder Ejecutivo estatal, al declarar la operación permanente del Puesto Interinstitucional de Comando para atender emergencias, indicó que habrá una respuesta efectiva ante huracanes, ciclones y lluvias atípicas. Asimismo, aseguró que se actuará de manera alineada con la visión propuesta por la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer frente común y actuar con oportunidad y eficacia ante cualquier contingencia.

En la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil estuvieron presentes las y los secretarios del gabinete estatal, así como el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, teniendo como anfitrión al licenciado Héctor Villegas González, titular de la Secretaría General de Gobierno, de la cual depende la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Asimismo, acudieron alcaldesas y alcaldes, quienes estuvieron acompañados por sus respectivos directores de Protección Civil. Entre las tareas encomendadas por la funcionaria federal destaca la instalación de los consejos municipales y la revisión de la disponibilidad de recursos, productos y herramientas para atender las necesidades derivadas de una emergencia.

El secretario general de Gobierno consideró que la prevención es la mejor herramienta para enfrentar fenómenos naturales, bajo la premisa de que ninguna familia enfrente sola una emergencia, porque contará con el respaldo permanente del Gobierno del Estado y su visión humanista.

Sobre el trabajo conjunto, el rector de la UAT señaló que la colaboración de la institución es absoluta para respaldar las tareas de prevención impulsadas por el Gobierno del Estado y que tanto las instalaciones como la comunidad universitaria están comprometidas con este propósito.

Como innovación en materia de atención a emergencias durante la actual temporada de huracanes, que comenzó el 1 de junio, se suma la plataforma digital denominada Clima Tamaulipas, desarrollada por la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital y presentada por su titular, el ingeniero Edwin Tuexi Amaro. Se trata de una herramienta disponible para teléfonos celulares y computadoras, en la que pueden consultarse los datos generados por las 20 estaciones meteorológicas instaladas en la entidad.

La particularidad de esta plataforma es que, al momento de ingresar, solicita la ubicación del usuario para identificar automáticamente la estación meteorológica más cercana y desplegar información en tiempo real, presentada de manera accesible para la ciudadanía. Entre los datos disponibles se encuentran temperatura, humedad, precipitación, velocidad del viento, presión atmosférica, radiación solar, índice ultravioleta, calidad del aire y visibilidad, información útil para múltiples actividades, entre ellas la agricultura, la ganadería, el transporte y los viajes.

De acuerdo con la explicación de Tuexi Amaro, para acceder a la plataforma basta con escribir en el navegador del teléfono celular la dirección clima.tamaulipas.gob.mx., de inmediato se despliega información sobre las condiciones meteorológicas del momento y los pronósticos, acompañados de recomendaciones diseñadas para que las personas estén preparadas ante cualquier condición climática.

Dos ejemplos de ello son que, si existe probabilidad de lluvia, la plataforma recomienda llevar paraguas; y si se presentan temperaturas elevadas, sugiere reducir la exposición a la radiación solar y a los rayos ultravioleta.

Queda claro que, en la atención de emergencias durante la temporada de huracanes y lluvias, existe un frente común en Tamaulipas. Esta estrategia ha sido considerada por el Gobierno de la República como un ejemplo de coordinación y responsabilidad institucional, ya que se dedica tiempo y esfuerzo a la preparación preventiva con el objetivo de responder de manera efectiva a las necesidades de la población, cumpliendo con cada una de las acciones contempladas en los protocolos que rigen la actuación coordinada de las instituciones antes, durante y después de una emergencia.