Villahermosa, Tabasco.– La Fiscalía General de la República (FGR) participó en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Región Sureste, realizadas en Villahermosa, Tabasco, con el objetivo de fortalecer la atención a las víctimas y la coordinación entre instituciones.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, asistió al encuentro acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde sostuvieron un diálogo con familiares de personas desaparecidas y representantes de colectivos de búsqueda.

Durante la reunión, las autoridades escucharon las inquietudes, propuestas y necesidades de las familias, destacando que mantener un diálogo permanente y fortalecer la coordinación institucional son acciones fundamentales para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

La FGR reiteró que estos espacios permiten consolidar estrategias conjuntas entre las instituciones y los colectivos, además de reforzar el compromiso del Gobierno de México con la verdad, la justicia y la atención integral a las víctimas.