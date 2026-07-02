El derrumbe ocurrió en un inmueble utilizado para clases particulares en la ciudad de Lahore; autoridades concluyeron las labores de rescate. Dos personas fueron detenidas mientras se investigan posibles fallas en la construcción y responsabilidades por el accidente.

Lahore, Pakistán.- Una tragedia sacudió a la comunidad de Lahore luego de que el techo de un centro educativo colapsara mientras varios menores se encontraban en clases, dejando como saldo la muerte de 14 niños y una investigación en marcha para determinar las causas del accidente.

Los equipos de emergencia realizaron labores de búsqueda y rescate en el inmueble ubicado al este de Pakistán, donde las autoridades confirmaron que las víctimas quedaron atrapadas tras el desplome de la estructura.

La policía informó que dos personas fueron detenidas como parte de las primeras acciones legales: el propietario del edificio y el contratista encargado de la construcción reciente del inmueble.

De acuerdo con las autoridades, una parte de la vivienda todavía se encontraba en proceso de obra cuando ocurrió el colapso, por lo que se analizan posibles irregularidades o negligencias relacionadas con las condiciones del lugar.

La Policía de Lahore señaló que se recopilan pruebas para establecer responsabilidades y adelantó que se aplicarán medidas legales contra quienes resulten involucrados.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, lamentó la muerte de los menores y pidió que las personas heridas reciban atención médica inmediata.

Funcionarios del gobierno también enviaron mensajes de condolencias a las familias de las víctimas y expresaron su solidaridad ante el accidente ocurrido en un espacio destinado a la educación.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Lahore, mientras continúan las investigaciones para conocer si el colapso estuvo relacionado con deficiencias estructurales, falta de mantenimiento u otras causas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas