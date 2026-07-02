Durante más de dos siglos, Canadá ha recibido a grupos de estadounidenses que buscaban protección por razones políticas, sociales o militares. Desde lealistas y esclavos fugitivos hasta objetores de guerra y migrantes recientes, el país norteamericano ha sido visto como un territorio de resguardo.

Canadá.- A lo largo de la historia, Canadá se ha convertido en un destino de refugio para miles de personas provenientes de Estados Unidos que, en distintos momentos, abandonaron su país por conflictos políticos, persecuciones, rechazo a decisiones gubernamentales o temor a perder su seguridad.

Desde la formación de Estados Unidos como nación independiente, los territorios que hoy integran Canadá han recibido diferentes oleadas de personas que buscaban una nueva oportunidad lejos de las tensiones internas de su país de origen.

Una de las primeras grandes migraciones ocurrió después de la guerra de independencia de Estados Unidos, cuando miles de personas leales a la corona británica abandonaron las nuevas autoridades estadounidenses y se trasladaron hacia las colonias británicas del norte.

Entre quienes llegaron se encontraban familias europeas y también personas afrodescendientes, algunas de ellas escapando de condiciones de esclavitud y buscando mejores condiciones de vida en territorios donde posteriormente se avanzaría hacia la abolición de esta práctica.

Durante el siglo XIX, el país se convirtió en un punto clave para quienes escapaban del sistema esclavista estadounidense.

A través del llamado “ferrocarril subterráneo”, una red clandestina de apoyo para personas esclavizadas, miles de afroamericanos lograron llegar a Canadá antes y durante la Guerra Civil de Estados Unidos.

Este episodio marcó una parte importante de la historia canadiense y fortaleció la imagen del país como un espacio asociado con libertad y protección.

En el siglo XX, nuevas generaciones de estadounidenses llegaron a Canadá por motivos relacionados con conflictos militares.

Durante la guerra de Vietnam, miles de jóvenes y objetores de conciencia cruzaron la frontera para evitar participar en el conflicto, convirtiéndose en uno de los movimientos migratorios más representativos entre ambos países.

Décadas después, algunos opositores a la guerra de Irak también buscaron establecerse en territorio canadiense.

En años recientes, Canadá volvió a aparecer como destino para personas que buscaban protección ante cambios en las políticas migratorias estadounidenses.

Uno de los puntos más conocidos fue Roxham Road, una zona fronteriza entre Nueva York y Quebec que se convirtió en un símbolo de migrantes que intentaban solicitar refugio en Canadá.

Aunque las causas han cambiado con el paso del tiempo, la relación entre ambos países ha mantenido un patrón histórico: Canadá como un lugar al que distintos grupos han acudido cuando consideran que su permanencia en Estados Unidos se vuelve complicada o insegura.

La historia de estos movimientos refleja cómo las fronteras entre ambos países han sido también espacios de tránsito para quienes buscan nuevas oportunidades, protección y estabilidad.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas