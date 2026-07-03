Tampico, Tamaulipas.Julio 03 de 2026– Con el propósito de impulsar el desarrollo educativo y recuperar los niveles previos a la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) impulsa una Política de Aprendizajes Fundamentales (PAF) en la educación básica, indicó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

Mencionó que recientemente estuvieron en Tamaulipas especialistas en la PAF, quienes participaron en el Primer Foro Estatal de Aprendizajes Fundamentales, al que asistieron más de mil 200 docentes, donde se reconoció que la entidad ha tenido avances al respecto.

“Nos dijeron que ven mucho avance; hubo un foro estatal con más de mil 200 maestros de los 43 municipios. Estamos confiados en que pueda seguirse avanzando, con mejores calificaciones y mejores promedios de aprovechamiento de todas las niñas y los niños tamaulipecos”, precisó.

Recordó que, por cuarta ocasión consecutiva, a estudiantes de tercero y sexto de primaria y de tercero de secundaria se les aplicó la Prueba Tamaulipas Aprende, cuyos resultados se conocerán en los próximos días y permitirán analizar si hay avances educativos y reforzar los temas que obtuvieron los resultados menos sobresalientes.

“Y donde no hay, entonces aprovecharemos la semana siguiente, que es la última semana en donde los profesores reciben capacitación, y la primera semana del curso, antes del 1 de septiembre, para reforzar entre los maestros aquellas áreas en las que no avanzamos”.

Subrayó que la PAF forma parte de la estrategia Tamaulipas Educa, en donde se tienen 10 objetivos primordiales y 100 acciones, política que en este ciclo escolar se implementó con todos los estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria.

Valdez García enfatizó que todo esto es posible gracias al respaldo que la SET recibe por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una visión educativa incluyente, humanista y de calidad para todas y todos los estudiantes tamaulipecos.