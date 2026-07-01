La dependencia “Oficinas del Gobernador”, no nació de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Tamaulipas, sino de un decreto que suscribió EGIDIO TORRE CANTÚ, el 2 de enero de 2011, publicándose en el Periódico Oficial del Estado al siguiente día.

Dicho documento gubernamental, ordenó en el Artículo Segundo Transitorio, abrogar el decreto suscrito por EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, el 2 de enero de 2005, mediante el cual se creó la “Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo”, publicado el 3 de febrero de ese mismo año. La dependencia fue encabezada por MORELOS CANSECO GÓMEZ.

Contra la costumbre de que la fisonomía del gabinete entrante, sea producto de una reforma a la Ley Orgánica, que previo al inicio de un nuevo gobierno aprueba el Congreso del Estado, como sucedió el 29 de diciembre de 2010, al expedirse el Decreto LX-1853, TORRE CANTÚ consideró que la flamante dependencia se derivaría de un decreto gubernamental.

Posteriormente, mediante decreto gubernamental expedido el 17 de junio de 2014, TORRE CANTÚ incluyó en la estructura orgánica de las “Oficinas del Gobernador”, a la Secretaría Técnica.

Fue hasta la llegada de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, que esta dependencia se incorporó al artículo 23 de la nueva Ley Orgánica, expedida el 26 de septiembre de 2016, mediante Decreto LXII-1171. Publicado al día siguiente, cambia de nombre a “Jefe de la Oficina del Gobernador”. Su primer titular será VÍCTOR SÁENZ MARTÍNEZ.

Que renuncia en octubre de 2019, como consecuencia de un desencuentro con ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA. Su lugar será ocupado por DAVID CERDA ZÚÑIGA, a quien el gobernador enviará e al Poder Judicialen agosto de 2021, a cuidarle la espalda a su sexenio.

RENÉ DE JESÚS MEDELLÍN BLANCO, será el tercer Jefe de la Oficina del Gobernador. El cerrará el sexenio de CABEZA DE VACA. Pero ninguno tuvo el poder que detentó SÁENZ MARTÍNEZ. Hasta que perdió la confianza del mandatario tamaulipeco y renunció al cargo.

Viene a cuento lo anterior, porque este miércoles se oficializó la llegada a la Secretaría de Salud, del doctor RICARDO GUERRERO MORALES. Lo cual implica su renuncia como Jefe de la Oficina del Gobernador. Cargo que venía desempeñando desde el inicio del sexenio.

Movimiento que destaca dos cosas. La primera, que ADRIANA HERNÁNDEZ CAMPOS no estuvo a la altura de su nombramiento. Le quedó grande. Ella renunció por WhatsApp. La segunda, su nombramiento como Secretario de Salud, confirma la confianza que el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, le tiene a RICARDO GUERRERO MORALES.

¿Por qué no se promovió en su momento a GABRIEL DE LA GARZA GARZA como relevo de VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO? ¿O a JOSÉ LUIS GARZA RUIZ? Dicen que tenían mejor perfil que ADRIANAMARCELA. La salida de SERGIA JUÁREZ DELGADO fue un acierto.Estaba cantada. No le ayuda su temperamento. Su maltrato estuvo a nada de provocar un conflicto interno. Son comentarios que escucho en las sobremesas de Victoria.

¿Quién relevará al doctor GUERRERO en la Oficina del Gobernador?

Cambiando de canal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dirigida por el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, ofrece a los profesionales que deseen especializarse en el área de la ingeniería una amplia oferta de maestrías innovadoras que responden a las necesidades actuales del mercado laboral.

Las maestrías son ofertadas por la Facultad de Ingeniería Tampico y el catálogo incluye programas enfocados en el desarrollo de soluciones estratégicas, tecnológicas e investigativas, lo que representa una oportunidad invaluable para elevar el perfil competitivo de los ingenieros en el estado.

Son la Maestría en Ingeniería en Negocios. Maestría en Construcción. La Maestría en Ingeniería Portuaria. Maestría en Administración Industrial. La Maestría en Ciencias de la Computación. Y la Maestría en Ciencias de la Ingeniería. La convocatoria se cierra el 16 de julio del presente año.

Para más información comunicarse al teléfono: (833)2412000 extensión 3541 y al correo electrónico [email protected] de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería Tampico.

Mientras que, en Matamoros, el Sistema DIF que preside ANA ARICEAGA DE GRANADOS, extendió su mano solidaria a una familia local que perdió sus pertenencias a causa de un siniestro en su vivienda. Acción que ratifica el firme compromiso de atender con sensibilidad y de manera oportuna, a las familias en situaciones de vulnerabilidad.

El apoyo se canalizó de manera inmediata a través del Departamento de Gestoría de la institución. Al conocer el caso, el equipo del DIF se trasladó para hacer entrega de diversos insumos esenciales para la subsistencia y recuperación de los afectados.

Con estas acciones, la administración que preside la Lic. ANARA ARICEAGA DE GRANADOS, reafirma su vocación de servicio, consolidando al Sistema DIF municipal como el principal aliado de las familias matamorenses, en los momentos más complejos.