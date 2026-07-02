Un juez federal vinculó a proceso a un hombre señalado por su probable participación en el traslado de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El caso deriva de una acción realizada sobre la carretera a San Fernando, en Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una nueva resolución judicial en un caso relacionado con delitos federales, luego de que un juez determinara vincular a proceso a un hombre identificado como Leonardo “N”, quien es investigado por su presunta participación en el transporte de armamento de uso exclusivo del Ejército.

La resolución fue emitida tras la presentación de los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público Federal, los cuales fueron considerados suficientes para que la autoridad judicial autorizara el inicio del proceso penal en contra del imputado.

De acuerdo con la información oficial, los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron sobre la carretera a San Fernando, donde presuntamente el ahora vinculado transportaba armas de fuego y cartuchos cuya posesión y traslado están reservados exclusivamente para las Fuerzas Armadas.

Este tipo de delitos son investigados por la FGR debido a su competencia en materia federal y por el impacto que representan para la seguridad pública.

Con la vinculación a proceso, la investigación seguirá su curso conforme al sistema de justicia penal, mientras las autoridades continúan integrando las pruebas correspondientes para determinar la responsabilidad del imputado.

La FGR reiteró que las acciones emprendidas forman parte de las labores permanentes para combatir los delitos relacionados con el tráfico y transporte ilegal de armamento, así como para fortalecer la aplicación de la ley en el país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas