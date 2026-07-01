CIUDAD VICTORIA, (ASI).— El gobierno del Estado tiene nuevo titular de la Secretaría de Salud en la persona del médico Ricardo Gerardo Guerrero Morales, quien anteriormente fungió como jefe de la Oficina del Gobernador.

Es médico cirujano general egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en maestría como de doctorado en la Administración Público, por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.

Cuenta además con una larga trayectoria en el servicio público pues ha ocupado cargos en la Fundación UNAM, en la Oficina de la Representación de la UNESCO y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

En otros temas, la Secretaría de Administración del gobierno del Estado informó que ya se abrió la convocatoria de Becas Escolares 2020-2027, y estará disponible hasta el 25 de septiembre de 2026.

Este programa está dirigido al personal del servicio público estatal y a sus hijos, hombres y mujeres, que cursen estudios de nivel básico, medio superior, superior o posgrado.

Se podrá registrar hasta tres hijos, hombre o mujeres, por servidor público que se encuentren inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 y acrediten un promedio mínimo de 8.0 en el ciclo escolar inmediato anterior.

Luisa Eugenia Manautou Galván, Secretaria de Administración informó que este apoyo forma parte de las acciones impulsadas por el Gobernador del Estado, orientadas a fortalecer el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, el gobierno de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal repitió la invitación a las familias de la ciudad para que asistan el 11 de julio a la Campechaneada, uno de los eventos centrales de la conmemoración por el 178 aniversario de la fundación de la ciudad.

Será un magno evento que reunirá música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia, y contará con la presentación estelar del grupo Matute así como de las actuaciones de Los Kimbolokos, Club Atlético Carnaval y Grupo Impacto.

Se distribuirán entre los asistentes más de dos mil sándwiches de pulled pork y una discada gigantesca preparada por la sociedad Parrillera de Nuevo Laredo, además de una amplia oferta gastronómica y el stand I Love NLD.

El gobierno de Nuevo Laredo reafirma con este evento su compromiso de promover espacios de convivencia familiar así como de fortalecer el sentido de identidad y orgullo por la historia de la ciudad.

Cumplen años Claudette Villlarreal de Cantú Rosas y Petrita Walle Juárez.