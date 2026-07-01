Muy triste fue el paso de ADRIANA MARCELA HERNANDEZ CAMPOS como Secretaria de Salud en Tamaulipas, la doctora no hizo huesos viejos en la dependencia, bueno, ni siquiera alcanzó a conocer todo lo que se tiene que hacer en la misma.

Hay muchos rumores sobre su salida, unos aseguran que ella dimitió por así convenir a sus intereses, porque pretende ser candidata a diputada federal y necesita desde ya recorrer territorio libremente, otros creen que le mal aconsejaron, que tenía a su enemigo en casa y que, con el afán de hacerla caer otra mujer, una subsecretaria de Salud, le aconsejaba situaciones erróneas.

También hay quienes afirman que desde el inicio no estuvo a gusto de cómo tenía que desarrollar su trabajo.

Obvio, otros dicen que solo no pudo con el paquete, es decir que no estaba preparada para tal responsabilidad y, como dijera ALICIA VILLARREAL, le quedo grande la yegua, o el puesto, ya que la secretaria de salud es muy robusta y con un montón de asuntos que atender, principalmente en los centros hospitalarios.

Porque ha de saber que el área no es solo para alguien que sea médico, el que llegue al cargo debe entenderle bastante bien a la política, tener sensibilidad y conocimiento, no solo de todo lo que tenga que ver con el sector salud, también sobre su administración y rendición de cuentas.

Quizá una de las dependencias más complicadas, por su naturaleza y lo que representa, porque con la salud y vida de la gente no se puede jugar ni improvisar, es la Secretaria de Salud en cualquier entidad, ahí que los cambios deben analizarse a fondo.

Cada día hay más complicaciones de salud, virus nuevos, pandemias, contingencias y es donde el secretario de salud debe tener, aparte de la voluntad para atender su responsabilidad 24-7, capacidad para atemperar los conflictos que puedan darse.

Y si, la salida de la Dra. HERNANDEZ CAMPOS de la Secretaria de Salud ha generado un montón de rumores y hasta malintencionados comentarios, pero la verdad es que no hay porque asustarse o hacer tanto escándalo mediático pues no es la primera vez que, en una administración estatal, en la Secretaria de Salud, hay dos o tres titulares, en una administración.

Además, la dependencia no se queda acéfala, inmediatamente se nombró titular, la responsabilidad cayó en el Dr. RICARDO GERARDO GUERRERO MORALES, quien se venía desempeñando como jefe de la oficina del Gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA, pues el mandatario estatal esta cierto que la salud no espera, tampoco sabe burocratismo, lo que requiere es pronta solución a los problemas y brindar la atención que los tamaulipecos merecen.

Por lo tanto, la Doctora ADRIANA se fue como llego, sin atender como se debe los problemas torales de la secretaria de salud, en resumidas cuentas, fue intrascendente, lo que importa es que la dependencia no quede sin atención por falta de titular, que quien llegó seguro cumplirá con la confianza conferida por el mandatario estatal para atender una de las instituciones más delicadas.

En fin, la situación es que hay nuevo titular en la Secretaria de Salud de Tamaulipas, el Dr. GERARDO GUERRERO asume el cargo, quienes le conocen bien dan cuenta de su responsabilidad y compromiso con la salud, los tamaulipecos tienen confianza en que el nuevo titular dará buenos resultados en la dependencia, no como ADRIANA HERNANDEZ qué, cómo llegó, se fue.