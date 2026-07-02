La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de tres personas investigadas por presuntos delitos relacionados con la portación de armas de fuego y la posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los hechos ocurrieron en la colonia Satélite 2 de Ciudad Victoria.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que un juez federal vinculara a proceso a Javier “N”, José “N” y Gabriel “N”, quienes son investigados por su probable responsabilidad en delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La resolución judicial fue emitida luego de que el Ministerio Público Federal presentara los datos de prueba correspondientes, los cuales fueron considerados suficientes para que los tres imputados enfrenten un proceso penal.

De acuerdo con la información oficial, la investigación deriva de un operativo realizado el pasado 20 de junio en la colonia Satélite 2, en Ciudad Victoria, donde presuntamente los ahora vinculados fueron sorprendidos en posesión de un arma de fuego, además de cargadores y cartuchos reservados para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Este tipo de conductas constituyen delitos de competencia federal debido a que involucran armamento cuyo uso está restringido por la legislación mexicana.

Con la vinculación a proceso, las autoridades federales continuarán con las investigaciones y el desahogo de las pruebas dentro de las etapas previstas por el sistema de justicia penal, con el objetivo de determinar la situación jurídica de los imputados.

La FGR reiteró que mantiene acciones permanentes para combatir la portación ilegal de armas y otros delitos que representan un riesgo para la seguridad de la población, mediante la integración de investigaciones y la judicialización de los casos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas