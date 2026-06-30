Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 30 de 2026– La ampliación de operaciones de cuatro empresas transnacionales establecidas en Tamaulipas permitirá fortalecer la generación de empleo formal, particularmente en Matamoros, donde se estima la creación de alrededor de seis mil nuevas fuentes laborales, lo que contribuirá a la reincorporación de personas que perdieron su empleo y permitirá alcanzar un saldo positivo de aproximadamente tres mil plazas adicionales.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó lo anterior y dijo que estas compañías, dedicadas a los sectores de semiconductores y transformadores eléctricos, han registrado un crecimiento sostenido en la entidad y ahora proyectan incrementar su capacidad productiva, reflejo de la confianza que existe para continuar invirtiendo en Tamaulipas.

Destacó que el estado mantiene un panorama de estabilidad laboral, luego de que se resolviera la única huelga estallada que permanecía activa, correspondiente a una empresa ubicada en Nuevo Laredo. En ese sentido, señaló que actualmente prevalecen condiciones favorables para el desarrollo de la actividad económica y la conservación de la paz laboral.

En materia de vinculación laboral, el titular de la STPS indicó que la meta para este año es alcanzar las 13 mil colocaciones mediante los programas y servicios que ofrece la dependencia. Para ello, durante el segundo semestre será necesario concretar alrededor de siete mil 500 incorporaciones al mercado laboral, una meta que consideró alcanzable debido al comportamiento histórico de este periodo, en el que tradicionalmente se registra una mayor demanda de personal.

Asimismo, destacó el dinamismo económico de la zona sur del estado, región que continúa consolidándose como uno de los principales motores del empleo formal y del desarrollo económico de Tamaulipas, gracias a la fortaleza de sus actividades productivas y a la confianza del sector empresarial.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso de fortalecer las oportunidades de empleo, impulsar la inversión y consolidar un entorno de estabilidad laboral, en concordancia con la visión del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.