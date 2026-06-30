La empresa tabacalera anunció una reestructuración que contempla despidos y externalización de puestos como parte de una estrategia basada en inteligencia artificial.

El ajuste busca generar ahorros millonarios y acelerar la transformación del negocio ante la caída del consumo de cigarrillos tradicionales.

British American Tobacco (BAT) anunció un amplio programa de reducción de costos que impactará aproximadamente a 9 mil trabajadores a nivel global, como parte de una estrategia para modernizar sus operaciones y mejorar su rentabilidad.

La compañía informó que eliminará alrededor de 5 mil 500 puestos de trabajo y trasladará otros 3 mil 500 empleos a proveedores externos, entre ellos empresas especializadas en servicios tecnológicos y administrativos.

La medida forma parte de un proceso de transformación impulsado por la compañía, que busca integrar herramientas de inteligencia artificial y una estructura más eficiente para enfrentar los cambios del mercado.

BAT prevé que este plan genere ahorros adicionales de hasta 600 millones de libras esterlinas anuales hacia 2028, mientras mantiene un objetivo intermedio de reducción de costos para los próximos años.

El director ejecutivo de la empresa, Tadeu Marroco, señaló que los cambios permitirán construir una organización más flexible, con mayor disciplina financiera y enfocada en la tecnología.

La compañía aseguró que acompañará a los empleados afectados durante la transición, aunque reconoció el impacto que tendrá la reestructuración en su plantilla.

La decisión ocurre en un momento complicado para la industria tabacalera, debido al descenso constante en el consumo de productos tradicionales y al aumento de regulaciones en distintos mercados.

BAT, fabricante de marcas como Lucky Strike y Dunhill, ha buscado reducir su dependencia del cigarro convencional mediante productos alternativos como cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina.

Sin embargo, la empresa enfrenta dificultades para crecer en este segmento, donde competidores internacionales han ganado terreno.

La compañía también ha señalado desafíos en mercados clave como Estados Unidos, donde los procesos regulatorios han retrasado algunos lanzamientos y han permitido mayor presencia de productos de fabricantes extranjeros.

Además, el aumento del costo de vida ha provocado que algunos consumidores opten por marcas más económicas, afectando las ventas de productos premium.

A esto se suman mayores impuestos, regulaciones más estrictas y problemas relacionados con el comercio ilegal en algunos países.

Con este ajuste, British American Tobacco busca acelerar su transición hacia un modelo más tecnológico y adaptarse a un sector que atraviesa una profunda transformación.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas