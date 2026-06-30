La Galería José María Velasco recibió una jornada cultural donde las infancias conocieron la historia del muralista mexicano Diego Rivera mediante una lectura dramatizada.

La actividad formó parte del programa Abra Palabra del INBAL, una iniciativa que busca acercar la literatura y las artes a distintos sectores de la población.

La figura de Diego Rivera llegó a las nuevas generaciones a través de la imaginación, el teatro y la lectura en voz alta durante una actividad cultural realizada en la zona de Tepito, donde niñas y niños participaron en una experiencia artística basada en la historia del reconocido muralista mexicano.

La Galería José María Velasco, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), fue escenario de una nueva edición del programa Abra Palabra, proyecto que impulsa el acercamiento entre la literatura, las artes escénicas y las comunidades mediante actividades de mediación cultural.

Durante la sesión, la actriz Adriana Reséndiz, integrante de la Compañía Nacional de Teatro, presentó una lectura dramatizada del libro Diego rana-pintor, de la escritora Laura Cortez, una obra que permitió a los asistentes descubrir una etapa poco conocida del artista: su infancia y los primeros vínculos que tuvo con la creatividad.

A través de una narración dinámica y cercana, las niñas y niños exploraron la vida de Diego Rivera desde una perspectiva diferente, destacando su curiosidad, imaginación y la importancia que tuvieron las infancias dentro de su visión artística.

La propuesta buscó transformar la lectura en una experiencia participativa, donde los pequeños asistentes no solo escucharon una historia, sino que tuvieron un acercamiento al arte mexicano mediante recursos teatrales y expresivos.

El subdirector de Extensión Cultural del INBAL, Alberto Canacasco, explicó que Abra Palabra forma parte de las acciones destinadas a llevar actividades culturales a diferentes públicos, tanto en la Ciudad de México como en otras regiones del país.

Señaló que cada encuentro se adapta a las características de la comunidad participante, con dinámicas diseñadas para acercar la lectura y las artes a niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

El programa cuenta con la participación de artistas de la Coordinación Nacional de Teatro, quienes colaboran en sesiones de lectura y acompañamiento cultural para fortalecer el vínculo entre las obras literarias y el público.

Adriana Reséndiz destacó que este tipo de actividades permiten que las nuevas generaciones descubran formas distintas de relacionarse con la cultura, especialmente en espacios comunitarios donde el arte puede convertirse en una herramienta de encuentro y aprendizaje.

La actriz resaltó que conocer la historia de Diego Rivera desde su etapa infantil ayuda a mostrar que detrás de los grandes creadores también existen historias de curiosidad, juego y descubrimiento.

Con esta actividad, el INBAL refrendó su objetivo de ampliar el acceso a la cultura y generar espacios donde la literatura, el teatro y las artes visuales se conviertan en experiencias cercanas para la sociedad.

El encuentro en Tepito confirmó que la lectura en voz alta continúa siendo una vía para despertar la creatividad, fortalecer la formación de públicos y acercar el patrimonio artístico mexicano a las nuevas generaciones.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas