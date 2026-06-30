La muestra “Un arete en el ombligo: La contracultura está en casa” reúne instalaciones que exploran la feminidad, la memoria colectiva y la relación entre el cuerpo y la sociedad.

El recinto del Centro Histórico de la Ciudad de México presenta obras que dialogan con su pasado y con distintas expresiones del arte contemporáneo.

El arte contemporáneo llegó al Ex Teresa Arte Actual con una propuesta que busca cuestionar las formas tradicionales de entender la identidad, la feminidad y la relación del ser humano con los objetos que lo acompañan.

La exposición “Un arete en el ombligo: La contracultura está en casa” reúne el trabajo de cuatro artistas que utilizan instalaciones, textiles y elementos populares para reflexionar sobre la memoria, el cuerpo y las experiencias sociales que han marcado distintas generaciones.

Desde la historia del antiguo recinto hasta problemáticas actuales, la muestra plantea una conversación entre pasado y presente dentro de uno de los espacios culturales más representativos del Centro Histórico capitalino.

Entre las piezas principales destaca “Performance es el nuevo muralismo”, obra de Pepx Romero que reconstruye la historia del Ex Teresa a través de una instalación compuesta por múltiples imágenes y referencias al lugar.

La pieza incorpora personajes y símbolos relacionados con la historia del inmueble, incluyendo figuras del arte mexicano y elementos vinculados con su pasado religioso, además de referencias arqueológicas encontradas en la zona.

El artista explicó que la obra busca reconocer a quienes han construido la identidad del recinto, convertido durante décadas en un punto clave para el desarrollo del performance en México.

Una de las instalaciones con mayor carga social es “Una textilera…”, creada por Frank López, quien utiliza materiales textiles para recordar a las trabajadoras de la industria de la confección que perdieron la vida durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

La obra representa una reflexión sobre las condiciones laborales y la falta de reconocimiento que enfrentaron muchas de aquellas mujeres. La instalación incluye una manta con una frase surgida de movimientos de protesta de familiares de víctimas que exigieron justicia tras la tragedia.

A través de telas y estructuras suspendidas, el artista busca mantener viva la memoria de quienes quedaron marcadas por uno de los episodios más dolorosos de la capital mexicana.

La artista conocida como Santísima Kitsch presenta una propuesta que juega con símbolos religiosos, elementos populares y referencias al cuerpo femenino para cuestionar los estereotipos y contradicciones alrededor de la feminidad.

Su instalación combina humor, estética pop y crítica social para explorar temas como la representación de las mujeres, la sensualidad y las formas en que la sociedad observa y construye identidades.

Por su parte, Farlopa propone una experiencia más sensorial con piezas inspiradas en la suavidad, los recuerdos de infancia y la idea de un futuro ideal. Sus obras buscan generar una sensación de refugio y comodidad mediante colores, texturas y formas cercanas a lo imaginario.

La muestra “Un arete en el ombligo: La contracultura está en casa” permanecerá disponible hasta el 30 de agosto en el Ex Teresa Arte Actual, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Con entrada libre, la exposición invita al público a recorrer un espacio donde convergen arte contemporáneo, memoria histórica y expresiones populares que buscan replantear la manera en que se observa el cuerpo, la identidad y la sociedad.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas