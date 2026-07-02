Una mujer identificada como Samarrah “N” fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el ingreso ilícito a México de un arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El caso es investigado por la Fiscalía General de la República en Matamoros.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Samarrah “N”, quien es investigada por su presunta participación en un delito relacionado con la introducción ilegal al territorio nacional de armamento y municiones de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

La resolución fue emitida por un juez federal, luego de que el Ministerio Público Federal presentara los elementos de prueba necesarios para que la imputada enfrente un proceso penal mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la información oficial, la carpeta de investigación está relacionada con el presunto ingreso sin autorización a territorio mexicano de un arma de fuego, así como de cargadores y cartuchos cuyo uso está reservado exclusivamente para las Fuerzas Armadas.

Los hechos fueron documentados en el municipio de Matamoros, donde la FGR mantiene las investigaciones correspondientes para esclarecer la posible responsabilidad de la imputada.

Con la vinculación a proceso, la autoridad judicial dio inicio a la siguiente etapa del procedimiento penal, en la que se continuará con la integración y desahogo de pruebas conforme a lo establecido por la legislación vigente.

La Fiscalía General de la República reiteró que seguirá impulsando acciones para combatir los delitos relacionados con el tráfico e ingreso ilegal de armas al país, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad y el cumplimiento de la ley.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas