El INBAL realizará el encuentro virtual Frontera & diáspora, una jornada dedicada a la poesía escrita en español desde Estados Unidos.

La actividad reunirá a escritores para reflexionar sobre identidad, territorio, migración y los nuevos caminos de la creación literaria hispana.

La poesía como puente entre culturas, territorios e historias migratorias será el eje del conversatorio y lectura literaria Frontera & diáspora, una actividad que reunirá a destacados autores para analizar la creación en español desde Estados Unidos.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante la Coordinación Nacional de Literatura, llevarán a cabo este encuentro el martes 30 de junio a las 17:00 horas, con transmisión gratuita a través de Facebook Live.

El encuentro contará con la participación de las y los escritores Amy Sara Carroll, Rolando López y Cristián Gómez, quienes compartirán reflexiones y lecturas de sus obras en torno a las experiencias que surgen del diálogo entre culturas, fronteras y comunidades migrantes.

La actividad busca abrir un espacio de conversación sobre la literatura en español producida en Estados Unidos, un ámbito donde convergen distintas identidades, memorias y formas de entender la pertenencia.

A través de sus textos, los participantes abordarán la manera en que la poesía puede convertirse en un registro de los movimientos sociales, los desplazamientos humanos y las transformaciones culturales.

Amy Sara Carroll destaca por una obra que combina poesía, estudios culturales y reflexión sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. Entre sus publicaciones se encuentran poemarios como Fannie+Freddie / The Sentimentality of Post-9/11 Pornography y Secession.

Además, ha desarrollado investigaciones relacionadas con el arte contemporáneo y los procesos culturales vinculados a la región fronteriza de Norteamérica. También forma parte del colectivo Electronic Disturbance Theater 2.0, enfocado en proyectos artísticos y tecnológicos alrededor de temas sociales y políticos.

Por su parte, Cristián Gómez Olivares, poeta, traductor y académico de origen chileno radicado en Estados Unidos, cuenta con una trayectoria dedicada a la poesía latinoamericana y la traducción literaria.

Entre sus libros destacan Pie quebrado, Como un ciego en una habitación a oscuras, Alfabeto para nadie y Renga. Su trabajo también incluye la traducción de poesía contemporánea y la participación en proyectos editoriales especializados.

El conversatorio Frontera & diáspora forma parte de las acciones impulsadas por el INBAL para promover el intercambio literario y acercar al público nuevas perspectivas sobre la creación artística en lengua española.

La jornada permitirá conocer las experiencias de autores que escriben desde espacios diversos y que encuentran en la poesía una herramienta para explorar identidad, memoria y conexión entre comunidades.

Con este tipo de actividades, las instituciones culturales fortalecen el diálogo entre escritores y lectores, además de reconocer la riqueza de las expresiones literarias en español que se desarrollan dentro y fuera de México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas