La estrella de la NBA no continuará con Los Ángeles Lakers y buscará disputar su temporada 24 en la liga profesional. Golden State aparece como una de las opciones más fuertes para recibir al histórico jugador junto a Stephen Curry y los Warriors.

Los Ángeles, California.- La era de LeBron James con los Lakers llegó a su final. La franquicia angelina confirmó la despedida del astro estadounidense, quien ahora analiza su futuro en la NBA con la intención de mantenerse en activo para disputar una histórica temporada número 24.

James, considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, cerró así una etapa de ocho años con Los Ángeles, equipo al que llegó en 2018 y con el que consiguió uno de los campeonatos más importantes de su carrera.

Durante su estancia con el conjunto de oro y púrpura, LeBron dejó una huella histórica al convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA mientras defendía la camiseta de los Lakers.

Además, lideró al equipo al título de la liga en 2020, en una temporada marcada por circunstancias especiales debido a la pandemia, y acumuló múltiples récords individuales.

La organización angelina reconoció su impacto dentro y fuera de la cancha, destacando su liderazgo y la importancia que tuvo durante su paso por la franquicia.

Aunque todavía no existe un acuerdo oficial, los Golden State Warriors aparecen como uno de los destinos con mayor fuerza para el futuro inmediato de James.

La posibilidad de unir a LeBron con Stephen Curry ha generado expectativa entre aficionados de la NBA, debido a la historia de rivalidad que ambos protagonizaron en las Finales durante sus etapas anteriores.

La relación cercana entre James, Curry, Draymond Green y el entrenador Steve Kerr también podría influir en una eventual negociación.

LeBron James llegará a la nueva temporada con 42 años y como el jugador activo de mayor edad en la liga.

A lo largo de su trayectoria suma cuatro campeonatos de NBA, cuatro premios al Jugador Más Valioso de temporada regular, cuatro reconocimientos como MVP de Finales y más de una veintena de selecciones al Juego de Estrellas.

Con una nueva temporada por delante, el “Rey” busca ampliar una carrera que ya forma parte de la historia del deporte mundial.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas