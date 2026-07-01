La leyenda estadounidense volvió a disputar un partido individual en Wimbledon después de casi cuatro años de ausencia, pero fue eliminada en primera ronda por la australiana Maya Joint en un emocionante encuentro de tres sets.

Aunque mostró destellos del poder que la convirtió en una de las grandes figuras del tenis mundial, Serena no logró completar la remontada en la Cancha Central.

LONDRES.– El regreso de Serena Williams al tenis individual terminó con una batalla memorable, pero sin el triunfo esperado. La campeona de 23 torneos de Grand Slam volvió a pisar la cancha de Wimbledon para un partido oficial de singles tras casi cuatro años fuera del circuito, aunque la juventud de la australiana Maya Joint terminó imponiéndose en un choque lleno de emoción.

Joint, de apenas 20 años y ubicada fuera del grupo de las principales favoritas del torneo, sorprendió a la histórica tenista estadounidense al vencerla por parciales de 6-3, 6-7 y 6-3, en un enfrentamiento que superó las dos horas de duración.

Serena Williams recibió una ovación especial al aparecer en la emblemática Cancha Central del All England Club. La afición celebró el regreso de una de las máximas figuras en la historia del deporte, quien llegó al encuentro con una invitación especial para competir después de no tener ranking individual por su largo periodo de inactividad.

La estadounidense volvió a mostrar algunas de las armas que la llevaron a conquistar siete títulos individuales en Wimbledon: un servicio dominante, potencia desde el fondo de la cancha y una mentalidad competitiva que la acompañó durante toda su carrera.

Incluso logró conectar servicios superiores a los 120 kilómetros por hora y protagonizó momentos de alto nivel, especialmente en el segundo set, donde resistió la presión de su rival y llevó el partido al desempate para forzar una tercera manga.

La joven australiana mantuvo la calma frente a una de las mayores leyendas del tenis y aprovechó los momentos decisivos para quedarse con el triunfo.

Joint reconoció después del encuentro que enfrentar a Serena en Wimbledon representaba un momento especial, debido al impacto que la estadounidense ha tenido en generaciones de tenistas.

La victoria significó además un paso importante para la australiana, quien apenas disputaba su segunda participación en Wimbledon y consiguió su primer triunfo en el torneo sobre césped.

El regreso de Serena al certamen londinense todavía tendrá otro capítulo, ya que participará en la modalidad de dobles junto a su hermana Venus Williams, una dupla que marcó una época dentro del tenis femenino.

La estadounidense explicó previamente que la motivación para volver estuvo relacionada con compartir esta experiencia con sus hijas, quienes pudieron verla competir nuevamente en un partido individual.

La primera jornada del torneo también dejó avances de figuras importantes del circuito, entre ellas los líderes del ranking y campeones de Grand Slam que buscan quedarse con el título en la edición 2026.

Aunque Serena Williams no pudo avanzar en individuales, su regreso representó uno de los momentos más esperados del torneo y confirmó que su presencia continúa generando impacto dentro y fuera de las canchas.

La leyenda estadounidense se despidió del público entre aplausos, en una jornada que recordó la trascendencia de una carrera que cambió la historia del tenis.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas