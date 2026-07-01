Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero atendieron un accidente registrado en la Carretera Federal 101, donde una persona resultó con lesiones de consideración. El afectado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

TULA, Tamaulipas.– Un accidente vial registrado sobre la Carretera Federal 101, en el tramo Tula-Victoria, movilizó a elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, quienes acudieron para brindar apoyo y atender la emergencia.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 53 de dicha vía, donde personal asignado a la Estación Segura Tula realizó las labores de atención correspondientes tras recibir el reporte del incidente.

De acuerdo con la información proporcionada, una persona resultó lesionada durante el accidente y presentó una amputación parcial en la pierna derecha.

Luego de recibir los primeros auxilios, el ciudadano fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Tula, donde recibió atención especializada.

Autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas para manejar con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y mantener precaución al circular por las carreteras estatales y federales.

La Guardia Estatal mantiene acciones de vigilancia y apoyo a los usuarios de las vías de comunicación con el objetivo de brindar auxilio ante situaciones de emergencia.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas