La capital mexicana recibirá una celebración dedicada a uno de los alimentos tradicionales más representativos del país con gastronomía, música, teatro y encuentros culturales.

La Feria del Amaranto 2026 ofrecerá entrada libre durante tres días con actividades para toda la familia.

El amaranto será protagonista de una gran fiesta cultural y gastronómica en la Ciudad de México con la llegada de la Feria del Amaranto 2026 al Monumento a la Revolución, un encuentro que reunirá sabores, tradiciones y expresiones artísticas en un espacio abierto para visitantes locales y turistas.

La celebración se realizará del viernes 3 al domingo 5 de julio de 2026, con acceso gratuito para el público y una programación que incluirá venta de productos elaborados con amaranto, presentaciones musicales, teatro, conversatorios y actividades relacionadas con la historia y producción de este grano ancestral.

Fechas y horarios de la Feria del Amaranto 2026

El evento tendrá como sede el Monumento a la Revolución, uno de los puntos culturales más importantes de la capital mexicana.

Los horarios programados serán:

Viernes 3 de julio: de 10:00 a 18:00 horas.

Sábado 4 de julio: de 10:00 a 18:00 horas.

Domingo 5 de julio: de 10:00 a 15:00 horas.

Durante la feria, los asistentes podrán conocer diferentes productos derivados del amaranto, además de propuestas gastronómicas que buscan resaltar el valor nutritivo y cultural de este ingrediente mexicano.

La programación contempla espectáculos musicales, actividades escénicas y espacios de diálogo sobre temas relacionados con las comunidades productoras, la agricultura y el futuro de este alimento tradicional.

Entre las presentaciones anunciadas se encuentran agrupaciones musicales, mariachi y propuestas teatrales que complementarán la experiencia para los visitantes.

El amaranto forma parte de la tradición alimentaria de México desde épocas prehispánicas y actualmente continúa siendo reconocido por su importancia nutricional y su relación con comunidades productoras.

La feria busca acercar al público la riqueza de este producto mediante una experiencia que combina cultura, economía local y gastronomía, impulsando también a productores y emprendedores dedicados a su elaboración.

Con actividades para todas las edades y entrada libre, la Feria del Amaranto 2026 se perfila como una opción cultural para disfrutar durante el primer fin de semana de julio en la Ciudad de México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas