El delantero de Países Bajos vivió un momento de profunda emoción durante el Mundial 2026 tras anotar y recordar a su hijo perdido antes de nacer.

Sus compañeros y cuerpo técnico respaldaron al atacante del Liverpool en medio de una difícil situación personal.

Cody Gakpo protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 luego de marcar un gol ante Marruecos y celebrar entre lágrimas, en un gesto dedicado a su bebé fallecido antes de nacer.

El delantero de Países Bajos, que atraviesa una situación personal complicada junto a su pareja Noa van der Bij, miró al cielo tras su anotación y mostró una celebración cargada de sentimiento, mientras sus compañeros se acercaron para abrazarlo y acompañarlo.

El momento generó una fuerte reacción entre aficionados y compañeros de selección, quienes destacaron la fortaleza del atacante en medio de una circunstancia familiar dolorosa.

El cuerpo técnico y los futbolistas de Países Bajos expresaron su apoyo al jugador del Liverpool, quien recibió autorización para estar cerca de su familia durante los días previos al compromiso mundialista.

El entrenador Ronald Koeman explicó que el equipo buscó brindarle todas las facilidades necesarias y reconoció la manera en que el futbolista enfrentó la situación mientras continuaba concentrado con la selección.

Por su parte, el capitán Virgil van Dijk destacó la madurez de Gakpo y señaló que existen situaciones personales que están por encima del futbol.

La anotación ante Marruecos tuvo un significado especial para el atacante, quien convirtió un momento deportivo en un homenaje personal.

El gesto de Gakpo fue acompañado por sus compañeros, quienes lo rodearon en señal de apoyo después del gol, reflejando la unión del grupo durante la competencia internacional.

¿Quién es Cody Gakpo?

Cody Gakpo es uno de los principales referentes ofensivos de la selección de Países Bajos y jugador del Liverpool FC.

El atacante ganó reconocimiento internacional por su velocidad, capacidad goleadora y versatilidad en el ataque. Antes de llegar al futbol inglés destacó en el futbol neerlandés con el PSV Eindhoven.

Durante el Mundial 2026, Gakpo llegó como una de las figuras ofensivas del conjunto neerlandés, aunque su participación quedó marcada también por la difícil experiencia personal que enfrentó junto a su familia.

Con su gol ante Marruecos, el delantero no solo aportó dentro de la cancha, sino que protagonizó una de las imágenes más humanas del torneo, donde el deporte y las emociones personales se encontraron en un mismo instante.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas