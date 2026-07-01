El máximo tribunal estadounidense determinó que la ciudadanía otorgada por nacimiento sigue protegida por la 14ª Enmienda de la Constitución.

La resolución representa un revés para la medida impulsada por el gobierno de Donald Trump para modificar la interpretación histórica de esta norma.

La Suprema Corte de Estados Unidos frenó el intento del presidente Donald Trump de cambiar las reglas de la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva que buscaba limitar este beneficio para algunos niños nacidos en territorio estadounidense.

Con una votación de 6 contra 3, el tribunal confirmó que las personas nacidas en Estados Unidos continúan siendo ciudadanas desde el momento de su nacimiento, de acuerdo con la interpretación vigente de la 14ª Enmienda constitucional.

La decisión mantiene la aplicación de un principio legal que ha sido reconocido durante más de un siglo y que establece que la ciudadanía corresponde a prácticamente todos los nacidos dentro del país.

La resolución de la Corte retoma la interpretación establecida en casos históricos, entre ellos el de Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que sentó un precedente sobre la aplicación de la 14ª Enmienda.

El presidente de la Suprema Corte, John Roberts, señaló que aunque las circunstancias actuales de la migración han cambiado, la Constitución mantiene la misma aplicación.

La administración de Trump había argumentado que la ciudadanía automática para hijos de personas que se encontraban en Estados Unidos de manera irregular o temporal debía ser modificada, al considerar que la realidad migratoria actual era distinta a la existente cuando se aprobó la enmienda.

Sin embargo, los jueces determinaron que una orden presidencial no puede modificar por sí sola una garantía constitucional establecida mediante interpretación judicial.

El fallo representa un nuevo episodio de tensión entre la agenda migratoria del mandatario y los límites establecidos por el sistema judicial estadounidense.

La decisión ocurre al cierre de un periodo de sesiones de la Suprema Corte marcado por diversos casos relacionados con los alcances del poder ejecutivo y las facultades presidenciales.

Aunque el tribunal ha emitido resoluciones favorables al gobierno de Trump en otros asuntos, en este caso mantuvo la interpretación tradicional sobre la ciudadanía por nacimiento.

La resolución deja vigente uno de los principios más importantes del sistema constitucional estadounidense y marca un límite a los intentos de modificarlo mediante decretos ejecutivos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas