El arquero paraguayo Orlando Daniel Gill se convirtió en la figura del Mundial 2026 tras detener dos penales ante Alemania y darle a su selección una clasificación histórica.

Con apenas 1.98 metros de estatura, el guardameta es considerado una de las grandes revelaciones del torneo internacional.

Paraguay encontró a su héroe bajo los tres postes. Orlando Daniel Gill, conocido como el “Gigante” por su imponente altura de 1.98 metros, escribió una de las páginas más importantes de su carrera al convertirse en protagonista de la eliminación de Alemania en la tanda de penales del Mundial 2026.

El portero guaraní fue clave para que Paraguay avanzara a la siguiente ronda después de un intenso encuentro que terminó igualado 1-1 tras 120 minutos de juego. En la definición desde los once pasos, Gill detuvo dos disparos alemanes y selló una victoria histórica frente a una de las selecciones más reconocidas del futbol mundial.

Orlando Gill se ha consolidado como una de las grandes apariciones del futbol internacional bajo la dirección del técnico Gustavo Alfaro.

Su carrera comenzó en el futbol paraguayo, donde pasó por clubes como el Club 13 de Junio de Reducto y el CS San Lorenzo, antes de dar el salto al futbol argentino.

En 2023 llegó a San Lorenzo de Almagro, equipo que posteriormente adquirió sus derechos deportivos tras sus destacadas actuaciones en competencias locales.

Durante 2026, el guardameta asumió un papel importante como titular del conjunto argentino y también logró ganarse un lugar en la selección paraguaya.

Antes de su consagración ante Alemania, Gill ya había mostrado un alto nivel en la fase de grupos del Mundial, donde sus intervenciones lo colocaron entre los porteros más destacados del torneo.

Sus reflejos, seguridad bajo presión y capacidad para responder en momentos decisivos lo llevaron a convertirse en una pieza fundamental para Paraguay.

En el duelo ante Alemania, detuvo los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade durante la tanda de penales, mientras Jonathan Tah falló su ejecución, permitiendo que los paraguayos consiguieran el pase.

El rendimiento del arquero también incrementó la atención sobre su futuro profesional. De acuerdo con estimaciones de mercado, su valor ronda los 6 millones de euros, aunque su actuación mundialista podría elevar las expectativas de transferencia.

Equipos europeos ya siguen de cerca su evolución, mientras San Lorenzo busca mantener al futbolista como uno de sus activos más importantes.

Después del partido, Gill destacó la importancia del triunfo y reconoció la dificultad del encuentro frente a una selección con gran historia.

“Una emoción inmensa, fue un partido muy complicado, supimos aguantarlo. Es un privilegio, eliminamos a un campeón”, expresó el guardameta paraguayo.

Con esta actuación, Orlando Gill pasó de ser una promesa emergente a convertirse en uno de los nombres propios del Mundial 2026, demostrando que las grandes historias del futbol también nacen desde la portería.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas