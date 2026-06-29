Autoridades turísticas y empresarios hoteleros acordaron una estrategia emergente para enfrentar el aumento del sargazo en las costas de Quintana Roo.

El plan busca mantener la competitividad del destino, fortalecer la promoción internacional y reducir el impacto en visitantes y empleos.

Ante el creciente arribo de sargazo a las playas del Caribe Mexicano, autoridades y representantes del sector hotelero pusieron en marcha una estrategia conjunta para atender una problemática que amenaza uno de los principales motores económicos de Quintana Roo: el turismo.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, junto con la Secretaría de Turismo federal y la Secretaría de Turismo estatal, acordó desarrollar un Plan Emergente enfocado en reducir los efectos del fenómeno y preservar la imagen de los destinos turísticos de la región.

La reunión contó con la participación de representantes empresariales y funcionarios, quienes coincidieron en la necesidad de trabajar de manera coordinada para evitar afectaciones mayores en la llegada de visitantes y en la actividad económica.

La estrategia contempla cuatro ejes principales. El primero está relacionado con la conectividad aérea, con acciones para fortalecer rutas y recuperar presencia en mercados internacionales considerados clave para el turismo del Caribe Mexicano.

El segundo punto se enfoca en promoción y posicionamiento, mediante campañas que permitan mantener la confianza de los viajeros y mostrar los esfuerzos que se realizan para atender la presencia del sargazo.

Como tercer eje se establecieron medidas para la atención directa del recale del alga marina, buscando aplicar soluciones inmediatas que ayuden a conservar las condiciones de las playas y la experiencia de quienes visitan la zona.

Finalmente, el plan contempla la protección del empleo, debido a que miles de familias dependen de la actividad turística en destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum.

Como parte de los primeros acuerdos, autoridades y empresarios elaborarán una propuesta técnica con acciones específicas, necesidades de recursos y mecanismos para su aplicación.

El sector hotelero y las dependencias turísticas acordaron mantener reuniones constantes para revisar avances y ajustar las estrategias conforme evolucione la situación en las costas quintanarroenses.

Los representantes empresariales señalaron que el objetivo principal es conservar el liderazgo internacional del Caribe Mexicano como destino turístico, al mismo tiempo que se protege la economía local y las fuentes de empleo relacionadas con esta industria.

El fenómeno del sargazo se ha convertido en uno de los principales retos ambientales y turísticos de la región, debido a su impacto en la imagen de las playas, la operación hotelera y la percepción de los visitantes.

Con este plan, autoridades y empresarios buscan responder de manera más rápida y coordinada para minimizar las consecuencias y mantener la actividad turística de Quintana Roo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas