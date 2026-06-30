Autoridades y empresarios hoteleros acordaron una estrategia conjunta para fortalecer la competitividad turística de Quintana Roo ante una temporada con resultados por debajo de lo esperado.

El plan contempla acciones en conectividad aérea, promoción internacional, combate al sargazo y protección del empleo.

El sector turístico del Caribe mexicano puso en marcha una estrategia emergente para enfrentar la desaceleración que atraviesa uno de los destinos vacacionales más importantes del país, luego de registrar niveles de ocupación inferiores a las expectativas durante la actual temporada.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CPTQ), junto con autoridades federales y estatales de turismo, acordó diseñar un plan de acción que permita recuperar visitantes, fortalecer la promoción del destino y mantener la estabilidad económica de miles de trabajadores vinculados a esta industria.

La reunión de trabajo se realizó el pasado viernes 26 de junio con la participación de representantes hoteleros, la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez, y el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto.

La estrategia estará basada en cuatro ejes principales. El primero será mejorar la conectividad aérea mediante gestiones para recuperar rutas y asientos provenientes de mercados estratégicos, con el objetivo de evitar que otros destinos del Caribe capten a los viajeros internacionales.

El segundo punto será reforzar la promoción turística, principalmente en mercados extranjeros, con campañas que permitan mejorar la percepción del destino y estimular nuevamente la demanda.

Como tercer eje se estableció la atención al problema del sargazo, mediante acciones inmediatas que permitan reducir el impacto del recale masivo en las playas y mejorar la experiencia de los visitantes.

Finalmente, se planteó la protección del empleo como una prioridad, buscando que las medidas implementadas mantengan la competitividad del sector y reduzcan posibles afectaciones laborales.

Como parte de los primeros acuerdos, el CPTQ y las autoridades comenzarán la elaboración de una propuesta técnica con acciones específicas y mecanismos para gestionar los recursos necesarios para su aplicación.

Además, se estableció mantener reuniones periódicas para revisar avances, medir resultados y realizar ajustes conforme evolucione la situación turística de la región.

El sector hotelero destacó que la coordinación entre iniciativa privada y gobiernos será clave para conservar el liderazgo internacional del Caribe mexicano y proteger la economía de las familias que dependen directamente del turismo.

La preocupación del sector aumenta debido a que las expectativas generadas por eventos internacionales como el Mundial de Futbol 2026 no se han reflejado en los niveles de ocupación esperados.

Reportes del sector señalan que destinos como Cancún han registrado una menor demanda durante las primeras jornadas del torneo, mientras otras zonas turísticas de Quintana Roo también enfrentan una recuperación más lenta.

Ante este panorama, empresarios y autoridades buscan acelerar acciones que permitan fortalecer la llegada de visitantes y mantener al Caribe mexicano como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas