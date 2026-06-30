El sector hotelero del Caribe mexicano busca recuperar dinamismo tras una temporada de verano por debajo de las expectativas.

Las empresas turísticas enfocarán sus campañas en invierno de 2026 y en fortalecer la llegada de visitantes para el verano de 2027.

El sector hotelero del Caribe mexicano comenzó a replantear sus estrategias de promoción turística luego de una temporada de verano que no alcanzó los resultados esperados, por lo que empresarios del ramo ya trabajan en acciones enfocadas en recuperar visitantes durante los próximos periodos vacacionales.

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres informó que los esfuerzos estarán dirigidos principalmente hacia la temporada invernal de 2026 y hacia la planeación turística del verano de 2027, con el objetivo de fortalecer la demanda y mejorar los niveles de ocupación.

El presidente de la agrupación hotelera, Rodrigo de la Peña, explicó que uno de los principales factores que afectaron el comportamiento del mercado fue la reducción de asientos aéreos por parte de aerolíneas estadounidenses, que priorizaron rutas nacionales durante el periodo del Mundial.

Aunque se realizaron acciones para posicionar a Cancún como un destino estratégico durante el evento deportivo, el flujo turístico no alcanzó las proyecciones previstas.

Actualmente, los niveles de ocupación hotelera se mantienen entre 60 y 65 por ciento, cifras consideradas bajas por el sector en comparación con temporadas anteriores de mayor movimiento.

Pese al panorama desafiante, empresarios turísticos mantienen expectativas positivas para la segunda mitad del año, especialmente para la temporada de invierno, considerada una de las etapas más importantes para el Caribe mexicano.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles, las reservaciones para los próximos meses ya muestran señales favorables y superan el 60 por ciento en algunos registros, lo que genera confianza en una recuperación gradual.

El sector también analizó recientemente los factores que influyeron en el llamado “verano complicado”, incluyendo el comportamiento de la conectividad aérea y el crecimiento de la oferta hotelera frente a una demanda que no aumentó al mismo ritmo.

Ante este escenario, los hoteleros señalaron que una de sus prioridades será mantener la competitividad sin recurrir a una reducción excesiva de tarifas que pueda afectar la rentabilidad del destino.

Los establecimientos turísticos trabajan de manera coordinada con organismos de promoción para conservar los estándares de servicio y fortalecer la imagen del Caribe mexicano como uno de los principales destinos internacionales.

Con la mirada puesta en 2027, la industria turística busca recuperar estabilidad, atraer nuevos mercados y aprovechar las próximas temporadas altas para impulsar nuevamente la actividad económica de la región.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas