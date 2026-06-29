La capital de Jalisco se convirtió en uno de los puntos de mayor celebración durante la Copa del Mundo, con miles de aficionados reunidos en plazas, eventos públicos y zonas de convivencia.

Autoridades reportaron saldo positivo en seguridad tras más de dos semanas de actividades relacionadas con el torneo.

Guadalajara se consolidó como una de las ciudades con mayor ambiente mundialista durante la Copa del Mundo, luego de que más de un millón de personas participaran en celebraciones, transmisiones, conciertos y actividades organizadas alrededor del torneo internacional de futbol.

A 18 días del inicio de la competencia, el gobierno municipal informó que la respuesta de habitantes y visitantes generó una intensa movilidad en espacios como el Centro Histórico, el FIFA Fan Fest y la zona de La Minerva, donde miles de aficionados acudieron para vivir la emoción de los partidos.

Las autoridades destacaron que los incidentes registrados durante los festejos han sido menores, gracias al operativo coordinado entre corporaciones municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad de los asistentes.

Durante la fase de grupos, el Estadio Guadalajara recibió a 180 mil 930 aficionados que acudieron a presenciar los encuentros programados en la sede jalisciense.

El cierre de los partidos en la ciudad ocurrió con el triunfo de España sobre Uruguay por marcador de 1-0, aunque las actividades de convivencia mundialista continuarán durante las próximas semanas.

El FIFA Fan Fest del Centro Histórico, las transmisiones en el Parque San Jacinto y los eventos en la glorieta Minerva mantendrán la celebración hasta el 19 de julio.

Además de los encuentros deportivos, la agenda cultural impulsó la llegada de miles de personas. Los conciertos de agrupaciones y artistas nacionales reunieron alrededor de 440 mil asistentes, mientras que más de 100 mil aficionados acudieron a La Minerva para festejar la victoria de la Selección Mexicana ante República Checa.

El gobierno municipal señaló que la combinación entre futbol, música y actividades públicas convirtió a Guadalajara en un punto destacado de interacción entre aficionados locales y visitantes internacionales.

El Ayuntamiento reportó que, como parte del despliegue de servicios públicos durante los festejos, se han recolectado 765 toneladas de residuos generados por la concentración de personas en diferentes zonas de la ciudad.

Las autoridades señalaron que la experiencia mundialista también ha fortalecido la presencia de Guadalajara en redes sociales, donde destacó la convivencia entre aficionados mexicanos y seguidores provenientes de países como Corea del Sur y Colombia.

Con todavía actividades pendientes, la ciudad mantiene la agenda de celebración abierta para continuar recibiendo a quienes buscan disfrutar del ambiente de la Copa del Mundo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas