El Banco de México decidió conservar sin cambios su tasa de referencia luego de varios meses de reducciones consecutivas.

La institución destacó la evolución de la inflación, el comportamiento del peso y los riesgos externos que podrían modificar el escenario económico.

El Banco de México (Banxico) decidió detener temporalmente su ciclo de recortes y mantener la tasa de interés en 6.5%, una medida esperada por los mercados luego de que la institución anticipara una pausa en su estrategia de reducción del costo del dinero.

La decisión fue tomada por unanimidad por la Junta de Gobierno, que evaluó distintos factores económicos antes de mantener sin modificaciones la Tasa de Interés Interbancaria a un día.

El banco central explicó que el ajuste responde al análisis del panorama inflacionario, la evolución del tipo de cambio, la falta de presiones importantes por parte de la demanda interna y el nivel de restricción monetaria acumulado.

La decisión ocurre después de una etapa prolongada de reducciones en la tasa de referencia, proceso que comenzó en marzo de 2024 cuando el indicador se ubicaba en 11.25%.

Durante ese periodo, Banxico aplicó varios ajustes a la baja con el objetivo de acompañar la disminución de la inflación y adaptar la política monetaria a las nuevas condiciones económicas.

Sin embargo, ante los retos actuales, la institución optó por mantener una postura más cautelosa.

La pausa en la reducción de tasas se anunció después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportara una desaceleración de la inflación, que se ubicó en 3.55% durante la primera quincena de junio.

Banxico señaló que espera que la inflación continúe disminuyendo durante el segundo trimestre del año y que alcance su objetivo entre abril y junio de 2027.

No obstante, advirtió que existen factores que podrían generar presiones al alza, entre ellos cambios en políticas comerciales internacionales, conflictos geopolíticos, afectaciones climáticas y mayores costos para las empresas.

El organismo también indicó que la actividad económica mexicana podría mostrar una recuperación durante el segundo trimestre de 2026 después de la contracción registrada previamente.

Entre los riesgos que podrían afectar el crecimiento se encuentran un menor desempeño económico en México o Estados Unidos, así como posibles cambios en el comportamiento del tipo de cambio.

Banxico destacó que continuará vigilando la evolución de los principales indicadores económicos para determinar los siguientes pasos de su política monetaria.

La decisión refleja una etapa de mayor cautela en la conducción económica, mientras el banco central busca equilibrar el impulso al crecimiento con el control de la inflación.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas