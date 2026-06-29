El mercado de vehículos de nuevas energías mantiene un fuerte crecimiento en Querétaro, pese a la caída general en ventas de autos nuevos.

La entidad registró un aumento superior al 90% en unidades híbridas y eléctricas durante los primeros meses de 2026, sólo detrás de Nayarit.

El mercado automotriz de bajas emisiones vive un importante impulso en Querétaro, donde la venta de vehículos híbridos y eléctricos continúa creciendo a un ritmo acelerado, incluso en un escenario donde las ventas generales de autos nuevos muestran una disminución.

Durante los primeros cinco meses de 2026, la entidad comercializó 2 mil 315 unidades de nuevas tecnologías, lo que representó un incremento anual de 93.4%, posicionándose como el segundo estado con mayor crecimiento del país, únicamente por debajo de Nayarit.

Este avance coloca a Querétaro como uno de los principales puntos de expansión para la movilidad sustentable en México.

Dentro del comportamiento del mercado estatal, los vehículos híbridos mantienen la mayor participación entre las llamadas tecnologías verdes.

Del total de unidades vendidas, 65% corresponde a modelos híbridos tradicionales, mientras que los híbridos enchufables representaron cerca del 19% y los vehículos completamente eléctricos alrededor del 16%.

El crecimiento más destacado ocurrió en los híbridos enchufables, cuya venta aumentó más de 240% en comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando un mayor interés por alternativas con menor consumo de combustible y mayor autonomía.

Por su parte, los vehículos eléctricos también avanzaron, aunque a un ritmo menor, con un incremento anual de 45%.

El crecimiento registrado permitió que Querétaro escalara posiciones dentro del mercado mexicano de vehículos híbridos y eléctricos.

La entidad pasó del décimo al séptimo lugar nacional en ventas durante el periodo enero-mayo, aumentando su participación dentro del mercado total del país.

En los primeros lugares se mantienen entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Puebla, regiones con mayor volumen de comercialización de este tipo de unidades.

A nivel nacional, la venta de vehículos híbridos y eléctricos superó las 77 mil unidades en los primeros meses del año, con un crecimiento superior al 40% anual y una participación creciente dentro del mercado automotor.

El desempeño de los autos verdes contrasta con la tendencia general de ventas en Querétaro, donde el mercado de vehículos nuevos registró una ligera reducción durante el mismo periodo.

Entre enero y mayo, la entidad reportó más de 14 mil unidades nuevas vendidas, pero con una baja anual cercana al 1%, influida por factores económicos y la cautela de los consumidores.

Aun así, los vehículos híbridos y eléctricos ya representan una parte importante de las nuevas adquisiciones automotrices en el estado.

El crecimiento de esta industria también plantea la necesidad de ampliar la infraestructura de carga. Actualmente Querétaro cuenta con puntos destinados para abastecer vehículos eléctricos como parte de programas de impulso a la movilidad sustentable.

Especialistas y autoridades estatales señalan que el desarrollo de estaciones de carga deberá avanzar conforme aumente la demanda de estas tecnologías, además de enfrentar retos relacionados con la capacidad del suministro eléctrico.

Con el aumento en ventas y la llegada de nuevas opciones automotrices, Querétaro consolida su posición como uno de los mercados emergentes para la movilidad limpia en México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas