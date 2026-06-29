El recinto del INBAL presenta dos muestras que conectan la historia del arte moderno mexicano con una mirada contemporánea sobre la naturaleza y los cambios en el planeta. Las exposiciones recuperan la figura de Alvar Carrillo Gil y plantean una reflexión sobre la relación humana con el cielo y la atmósfera.

El arte, la memoria y la preocupación por el futuro ambiental se encuentran en las nuevas exposiciones inauguradas en el Museo de Arte Carrillo Gil, donde dos proyectos buscan acercar al público a distintas formas de interpretar la creación artística y su vínculo con la sociedad.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mediante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), abrió al público las muestras “Alvar Carrillo Gil: habitar el arte” y “Aquí, otros cielos”, propuestas que combinan investigación histórica, patrimonio artístico y lenguajes contemporáneos.

La exposición “Alvar Carrillo Gil: habitar el arte” revisa la trayectoria del médico, coleccionista y promotor cultural que tuvo un papel fundamental en la difusión del arte moderno mexicano.

La muestra presenta materiales documentales, fotografías, publicaciones, planos y piezas que permiten conocer la visión de Carrillo Gil, quien convirtió su pasión por el arte en un proyecto de vida y posteriormente en un espacio abierto para el público.

El recorrido también aborda su relación con creadores como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, así como la influencia que tuvo en la construcción de una mirada colectiva sobre el arte mexicano del siglo XX.

Además, la exposición revela aspectos menos conocidos del coleccionista, como su interés por comprender la creación artística desde la práctica y el análisis directo de las obras.

Por otra parte, “Aquí, otros cielos”, de la artista Valentina Guerrero Marín, transforma la terraza del museo en un espacio de observación y diálogo sobre las nubes, la atmósfera y los efectos de la intervención humana en el medio ambiente.

La propuesta utiliza elementos escultóricos, recursos audiovisuales y dispositivos de observación para invitar al visitante a mirar el cielo desde una perspectiva diferente.

La exposición plantea preguntas sobre los cambios climáticos, la transformación de los paisajes aéreos y la manera en que las actividades humanas han modificado la relación con el entorno natural.

Entre sus elementos destaca un video-ensayo basado en archivos meteorológicos y piezas ópticas que permiten al público explorar la experiencia de contemplar el cielo como un fenómeno artístico y científico.

Con estas dos exposiciones, el Museo de Arte Carrillo Gil busca generar un encuentro entre la memoria cultural y los debates actuales, mostrando cómo el arte puede convertirse en una herramienta para analizar la historia, el territorio y los desafíos contemporáneos.

La muestra “Aquí, otros cielos” permanecerá abierta hasta el 11 de octubre de 2026, mientras que “Alvar Carrillo Gil: habitar el arte” podrá visitarse hasta el 7 de febrero de 2027.

El Museo de Arte Carrillo Gil se encuentra en avenida Revolución 1608, colonia San Ángel, Ciudad de México, con horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas