El Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli celebrará su aniversario con actividades académicas y encuentros dedicados al análisis de la dramaturgia, la memoria escénica y las nuevas generaciones de creadores.

El recinto conserva uno de los acervos teatrales más importantes del país, con documentos históricos que narran la evolución del arte escénico en México.

El teatro mexicano tiene en su memoria un espacio dedicado a conservar, estudiar y difundir sus historias. El Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (Citru) llega a su 45 aniversario consolidado como una institución clave para la investigación teatral y la formación de especialistas en dramaturgia, creación escénica y pedagogía.

Como parte de la celebración, durante julio se realizarán conferencias, mesas de diálogo, encuentros con estudiantes y seminarios en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), con la participación de investigadores, artistas y especialistas del ámbito teatral.

Desde su creación en 1981, el Citru se ha encargado de reunir, organizar y preservar documentos fundamentales para comprender el desarrollo del teatro en México.

Su origen estuvo ligado a la incorporación de importantes archivos teatrales, que con el paso del tiempo dieron forma al centro de documentación especializado más relevante del país en esta disciplina.

Actualmente, su acervo reúne fotografías, programas de mano, libretos, bocetos, publicaciones y materiales que permiten conocer los procesos creativos y las trayectorias de figuras representativas de la escena nacional.

Dentro de las actividades conmemorativas destaca la mesa de diálogo “Dulzura, escenas políticas y afectos”, un encuentro que analizará el papel del teatro frente a problemáticas sociales como la violencia, la discriminación y las desigualdades.

Especialistas y creadores abordarán cómo las artes escénicas pueden generar empatía, memoria colectiva y nuevas formas de comprender los conflictos que atraviesan a la sociedad.

El Citru también resaltará la importancia de investigar expresiones teatrales relacionadas con los pueblos originarios y las manifestaciones escénicas prehispánicas, con el objetivo de ampliar la mirada sobre la historia del teatro más allá de los modelos tradicionales.

La celebración también pondrá atención en la participación histórica de las mujeres dentro del teatro mexicano, desde la investigación hasta la creación artística.

A través de actividades como la campaña #MujeresCITRU, se reconocerá el trabajo de dramaturgas, actrices, productoras, investigadoras y creadoras que han contribuido a preservar y transformar la escena nacional.

La institución recordó que desde su fundación tuvo al frente a Margarita Mendoza López, primera directora del centro, y que diversas investigadoras han impulsado estudios fundamentales para recuperar voces que durante años permanecieron poco visibilizadas.

Uno de los retos actuales del Citru es ampliar el acceso público a sus materiales mediante la digitalización de documentos, permitiendo que investigadores, estudiantes y público interesado consulten parte de su colección de manera gratuita.

A lo largo de su trayectoria, el centro ha publicado más de cien títulos dedicados al análisis del teatro mexicano, abordando desde rituales y expresiones históricas hasta nuevas tendencias como el performance y las prácticas contemporáneas.

Con cinco líneas principales de investigación, que incluyen estudios documentales, historia del teatro en México, educación, violencia, cuerpos y performatividad, el Citru continúa fortaleciendo el estudio académico de las artes escénicas.

Las actividades por el 45 aniversario buscan reconocer el legado construido durante décadas y abrir nuevas rutas para quienes investigan, crean y mantienen vivo el teatro mexicano.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas